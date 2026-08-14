आज बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर की पुण्यतिथि है। उनका 14 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। उनका निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ था। शम्मी कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे एनर्जेटिक हीरो माना जाता है। उनका ‘याहू’ बोलने का अंदाज आज भी लोगों को याद है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों के इस स्टार को कंप्यूटर और इंटरनेट का भी जबरदस्त शौक था।

यही वजह थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ‘कंप्यूटर गुरु’, ‘इंटरनेट गुरु’ और ‘साइबरमैन’ जैसे नामों से भी जाना जाता था। 21 अक्टूबर 1931 को अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर जन्मे शम्मी कपूर ने अपने अलग अंदाज से हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई। आज उन्हें उनकी फिल्मों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के प्रति उनके जुनून के लिए भी याद किया जाता है।

1988 में ही ले आए थे कंप्यूटर

शम्मी कपूर को नई चीजें सीखने का हमेशा शौक था। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि साल 1988 में ही उनके पास कंप्यूटर आ गया था। खास बात यह थी कि उन्होंने किसी से ट्रेनिंग लेने के बजाय मैनुअल पढ़कर खुद कंप्यूटर चलाना सीखा।

जब भारत में ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू भी नहीं किया था, तब शम्मी कपूर इस नई तकनीक को समझ रहे थे। वह एप्पल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट की दुनिया में भी काफी पहले कदम रख चुके थे।

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इंटरनेट से भी था गहरा नाता

शम्मी कपूर का दावा था कि 1995 में भारत में इंटरनेट के आम दौर से पहले ही वह ऑनलाइन दुनिया से जुड़ चुके थे। उन्हें ईमेल और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी चीजों की जानकारी थी।

उनके दामाद केतन देसाई ने भी बताया था कि शम्मी कपूर जब घर में कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर आए, तो घंटों उसी में लगे रहते थे। एक बार उद्योगपति अनिल अंबानी ने उन्हें कंप्यूटर पर काम करते देखा तो उन्हें लगा कि शम्मी शायद डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम शुरू कर चुके हैं।

इंटरनेट यूजर्स को जोड़ने की पहल

साल 1995 में शम्मी कपूर ने ‘इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया’ की स्थापना की। इसका मकसद लोगों को इंटरनेट से जोड़ना और इस नई तकनीक के बारे में जानकारी देना था।

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बाद में वह इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ी इंडस्ट्री की गतिविधियों से भी जुड़े रहे। टेक्नोलॉजी को लेकर उनका यह जुनून उन्हें अपने दौर के दूसरे फिल्म सितारों से काफी अलग बनाता था।

सोशल मीडिया से पहले बना ली थी डिजिटल पहचान

शम्मी कपूर ने अपने नाम से एक वेबसाइट भी बनाई थी। उनकी वेबसाइट ‘junglee.org.in’ थी और खास बात यह थी कि वह इसे खुद मैनेज करते थे।

आज जब हर सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उस दौर में शम्मी कपूर इंटरनेट के जरिए अपने फैंस से जुड़ रहे थे। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ बॉलीवुड के ‘याहू’ स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के शुरुआती इंटरनेट प्रेमियों में भी याद किया जाता है।