डांसर और कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के उस दर्दनाक अनुभव के बारे में खुलकर बात की, जिसने उनके रिश्तों को लेकर नजरिया पूरी तरह बदल दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्तों में दो बार धोखा मिला, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी जिंदगी में अब किसी भी लड़के को जगह नहीं देना चाहतीं।

शक्ति ने बताया कि जब पहली बार उन्हें अपने पार्टनर की बेवफाई का पता चला, तो उन्होंने तुरंत रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि, उनकी मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तीन साल पुराने रिश्ते को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए और ‘लड़के ऐसे ही होते हैं’ कहकर बात को नजरअंदाज करने की सलाह दी। लेकिन शक्ति ने साफ कहा कि वह इस तरह की चीज़ को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकतीं। उनके शब्दों में, अगर यही सच्चाई है, तो उन्हें ऐसे रिश्ते की जरूरत ही नहीं है।

इस धोखे का असर उनके मन पर इतना गहरा पड़ा कि वह कई महीनों तक रोती रहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उन्हें चीटिंग जैसे व्यवहार की समझ नहीं थी, लेकिन जब इसका सामना हुआ, तो उससे उबरना बेहद मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने पार्टनर से इस बारे में सवाल भी किए, लेकिन उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी, जिससे उनके मन में और ज्यादा कन्फ्यूजन और दर्द पैदा हुआ।

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शक्ति ने यह भी साझा किया कि इस अनुभव के बाद उनके अंदर भरोसे की कमी आ गई। उन्हें लगने लगा कि अगर एक इंसान धोखा दे सकता है, तो शायद बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने रिश्तों से दूरी बनाना ही बेहतर समझा।

शक्ति मोहन ने यहां तक कह दिया कि अब उन्हें अपनी जिंदगी में किसी लड़के की जरूरत नहीं है।

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