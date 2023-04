TMKOC के मेकर्स के खिलाफ शैलेश लोढ़ा ने किया केस, लगाया 1 साल की बकाया राशि ना देने का आरोप

Shailesh Lodha Case Against TMKOC: टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak mehta ka ooltah chashmah) में काम कर चुके शैलेश लोढ़ा (Shailesh Lodha) ने शो के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। उन्होंने उन पर एक साल की बकाया राशि ना देना का आरोप लगाया है।

शैलेश लोढ़ा ने लिया लीगल एक्शन। (Image- instagram @iamshaileshlodha/ social media)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram