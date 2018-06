बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, हालांकि अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण वह फैन्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए शाहरुख खान ने ट्वीट कर लिखा, अपने काम में बिजी होने के कारण आप सभी से चैट नहीं कर पाता यदि किसी को मुझसे सवाल करना है तो #askSRK के साथ सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद शाहरुख खान के फैन्स से इस हैशटैग का इस्तेमाल कर सवालों की झड़ी लगा दी।

एक यूजर ने लिखा, मुझे रात में सपना आया कि आप चौथे बच्चे को भी प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद शाहरुख खान ने जवाब देते हुए लिखा, ओएमजी ओएमजी, तो अबराम के कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं, यदि आपका सपना सच हो गया तो काम आ जाएंगे। वहीं एक अन्य फैन ने सवाल किया, क्या आपको लगता है कि आप अकेला महसूस करते हैं? काम को लेकर नहीं बस ऐसे ही। माफ कीजिएगा आपसे सुबह ही इतना डार्क सवाल कर लिया। सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा, मेरे पास तीन सुंदर बच्चे हैं और प्यारी पत्नी और बहन है। इसलिए खाली की कोई जगह नहीं है।

OMG OMG I JUST REMEMBERED I HAD THIS DREAM WHERE YOU WERE EXPECTING YOUR 4TH CHILD IT WAS SO CRAZYY AND SWETTTT #AskSRK

OMG OMG!! Better save AbRam’s clothes just for in case your dream comes true..kaam aa jayenge https://t.co/alixtVHmV6

@iamsrk Do u ever feel empty? And not content? Not because of work..just like that? Sorry if its bit of a dark question for early morning. #AskSRK

— IkraShahRukh

I have three beautiful children and a lovely wife and sister..have no space for empty… https://t.co/TUnx1laomz — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 6, 2018

Main bhi usse bahut pyaar karta hoon… https://t.co/tkEkruA0mm — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 6, 2018

वहीं एक अन्य ट्विटर हैंडल ने लिखा, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूं, कैसा लगा जानकर। शाहरुख खान ने रिप्लाई देते हुए लिखा, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने भी स्क्रीन शेयर की है।

