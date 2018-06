शाहरुख, वरुण धवन और माधुरी दीक्षित समेत बॉलीवुड सेलेब्स ने खास अंदाज में दी ‘ईद’ की बधाई

ईद को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स का भी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। शुक्रवार की रात को चांद दिखते ही बी-टाउन के सितारों ने ईद की बधाईयां देना शुरू कर दिया था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धर्मेंद्र समेत बॉलीवुड के कई अन्य सितारों ने ईद की बधाईयां दी हैं। होली और दीवाली के अलावा ईद को भी फिल्म जगत में काफी खास अंदाज और जोश के साथ मनाया जाता है। ईद के मौके पर कई बड़े सितारों जैसे सलमान खान और आमिर खान के घर पर इफ्तार पार्टी की खबरें भी आती रहती हैं।

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कुली फिल्म की अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ईद मुबारक.. शांति और प्रेम और लगाव। वहीं एक्टर धर्मेंद ने अपनी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फोटो में वह टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर ने लिखा, ईद मुबारक। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने ट्वीट किया, सभी को ईद मुबारक. बहुत बहुत सारा प्यार, प्रार्थना करते रहे, प्यार करते रहें।

Eid Mubarak to all. Wishing lots of love and love. Keep praying, keep loving.

Love is always only in the eyes….here’s all of ours to u on Eid. Eid Mubarak to everyone & may ur families be happy & healthy. pic.twitter.com/afAvn2OJo3

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 16, 2018