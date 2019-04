बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में ट्विटर पर कह डाला कि वह अकसर रात में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनके इंतजार में बैठे रहते हैं। दरअसल, शाहरुख खान बिग बी से पार्टी मांग रहे हैं। अमिताभ बच्चन की हाल ही में आई फिल्म ‘बदला’ ने छप्पर फाड़ कमाई की। इसका जिक्र बिग बी ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए किया। इस पोस्ट को रिप्लाई करते हुए शाहरुख खान ने बिग बी को टैग करते हुए अपने पोस्ट में लिखा- ‘सर हम तो वेट कर रहे हैं कि आप पार्टी कब दें रहे हैं हम सबको। हम आपके घर के बाहर (जलसा) वेट कर रहे हैं।’

बता दें, अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में लिखा था- ‘किसी ने चुपचाप रहने वाली सक्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा था, बस भांप लिया था। इस बारे में न प्रोड्यूसर, न डिस्ट्रीब्यूटर, न ही किसी प्रोड्यूसरलाइन ने, तो न ही किसी इंडस्ट्री के व्यक्ति ने इस बारे में कुछ कहा था। हममें से किसी ने भी #बदला के बारे में कुछ नहीं कहा था। शुक्रिया।’ अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट से एक मायूसी सी झलकती नजर आई थी। इसे देख बिग बी के फैन्स ने उनकी इस मायूसी को भांप लिया। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को देख कर उनके फैन्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- ‘अरे ये तो रेड चिली की फिल्म है वह अपनी फिल्म के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे।’

Sir hum toh wait kar rahein hain ki aap party kab de rahein hain hum sabko! We r waiting outside Jalsa every nite! https://t.co/9vix8rvwuP

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2019