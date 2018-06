शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है। शाहरुख खान की फैन्स फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है, उन्हें फैन्स भारत से लेकर पाकिस्तान और विदेशों में भी हैं। शाहरुख खान का पाकिस्तान की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है लेकिन अब किंग खान का नाम पाकिस्तान के इलेक्शन से जुड़ गया है। जिसके कारण लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान की कजिन बहन नूर पाकिस्तान में रहती हैं और वह वहां पर होने वाले चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर भाग ले रही हैं।

बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं और नूरजहां खैबर पख्तूनख्वा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। नूरजहां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह देश की जनता के लिए काम करना चाहती हैं। जैसे ही खबर भारत पहुंची ट्रोर्ल्स ने शाहरुख खान को निशाने पर ले लिया। एक यूजर लिखता है, अब पता चला कि अमेरिका में शाहरुख खान के कपड़े क्यों उतरवाए गए थे? वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, बहुत बधाई, लेकिन एक काम करो शाहरुख खान पाकिस्तान चले जाओ और दोबारा कभी भारत वापस मत आना। एक यूजर ने लिखा, तो यह है शाहरुख खान का पाकिस्तान से कनेक्शन। बता दें कि बीते कुछ साल पहले शाहरुख खान की यूएस एयरपोर्ट पर चेकिंग की गई थी क्योंकि उनके नाम के साथ खान जुड़ा है ऐसा ही तमाम पाकिस्तान सेलिब्रिटी के साथ भी होता है। शाहरुख खान ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, जब भी मैं अपने ऊपर घमंड करता हूं तो एक बार यूएस एयरपोर्ट के वाकये को याद कर लेता हूं।

This is the reason why Shah Rukh Khan of Bollywood gets naked everyone he lands in America.

God….That is the reason why only Khans are Superstars coz they are backed by Terrorist state PAKISTAN@republic @ShefVaidya @Ra_Bies @rishibagree @vivekagnihotri @Atheist_Krishna pic.twitter.com/49cFAKwoKM

