Shahrukh Khan Tweet: लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के बहुमत मिलने के बाद बधाईयों का सिलसिला सोशल मीडिया पर थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी को आम नागरिक से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक जीत की बधाई दे रहे हैं। सलमान खान, अनुपम खेर, रजनीकांत, वरुण धवन के बाद अब शाहरुख खान ने भी बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। शाहरुख खान के ट्वीट करते ही ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए हैं। बीजेपी को लेकर किए गए ट्वीट के कारण किंग खान को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

शाहरुख खान ने ट्वीट में लिखा- एक प्राउड भारतीय होने के नाते हमने एक ऐसी स्थापन की है, जिसके पास देश के विकास को लेकर स्पष्टता है। अपने सपनों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। लोकतंत्र की जीत हुई है, मोदी जी को और बीजेपी के नेताओं को बधाई। एक यूजर ने किंग खान की पोस्ट के रिप्लाई में लिखा- आपके आमिर खान जी जा रहे हैं देश छोड़कर या अब सुरक्षित हैं। एक यूजर ने लिखा- चलो भारतीय होने का एहसास हो गया। एक सोशल मीडिया यूजर लिखता है- अब एक-एक करके सारे हेटर्स लाइन पर आ जाएंगे, मोदी मैजिक। वहीं एक यूजर ने लिखा- दो दिन के बाद याद आया तुमको, ममता बनर्जी के हारने का दुख होगा।

We – as proud Indians – have chosen an establishment with great clarity and now we need to get behind it and work with it to have our hopes and dreams fulfilled.The Electoral Mandate and Democracy is a winner.Big congratulations to PM @narendramodi ji, @BJP4India and its leaders.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 24, 2019