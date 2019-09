Upcoming Five Web Series Mirzapur 2 To The Family Man: वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स-2 का खुमार फैन्स के सिर से अभी उतरा नहीं है। माना जा रहा है कि इस वेबसीरीज का क्रेज खत्म होते-होते ही मिर्जापुर वाले गुड्डू-बब्बू फिर से दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आ जाएंगे। यदि आप भी किसी नई वेबसीरीज का कर रहे हैं इंतजार, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांच अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में। शाहरुख खान से लेकर मनोज बाजपेयी तक इन पांच वेबसीरीज ने दर्शकों का जोश हाई किया हुआ है।

1. मिर्जापुर-2: इस वेबसीरीज की रिलीज डेट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अमेजन प्राइम की नई वेबसीरीज के जल्द रिलीज होने की बात कही जा रही है। इस साल मार्च में मुन्ना भईया (देवेंदु) और कालीन भईया (पंकज त्रिपाठी) ने एक फोटो शेयर कर लिखा था कि जल्द ही सीरीज आने वाली है। खबरों की मानें तो इस साल के अंत वेबसीरीज रिलीज हो सकती है।

2. द फैमिली मैन- फैन्स को इस वेबसीरीज का बेसब्री से इंतजार है। इस वेबसीरीज के जरिए ही मनोज बाजपेयी डिजिटल डेब्यू भी करने जा रहे हैं। यह सीरीज 20 सितंबर को अमेजन प्राइम पर उपलब्ध हो जाएगी। द फैमिली मैन में मनोज और श्रीकांत तिवारी एक मध्यमवर्गीय परिवार के मुखिया का रोल अदा कर रहे हैं। श्रीकांत को मामूली कर्मचारी नहीं बल्कि स्पेशल एंजेट हैं। सीरीज में पाकिस्तान, जाजूसी और कॉमेडी तीन चीजें नजर आ रही हैं।

3. बॉर्ड ऑफ बल्ड- शाहरुख खान के प्रोड्क्शन के बैनर तले बनी यह सीरीज इसी महीने रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में इमरान हाशमी लीड भूमिका में हैं। इमरान के साथ मुक्काबाज फेम विनीत कुमार भी हैं। वेबसीरीज 27 सितंबर को रिलीज होगी। सीरीज की कहानी बिलाल सिद्दीकी के नॉवेल पर आधारित है। इसमें चार भारतीय खुफिया विभाग के अफसरों को बलूचिस्तान में पकड़ लिया गया है। इन्हीं को आंतकवादियों से छुडाने की कहानी है।

4. ब्रीद सीज़न -2: अमेजन प्राइम की इस सीरीज के पहले सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सीरीज में आर माधवन और अमित साध जैसे सितारों ने शानदार काम किया था। ऐसे में मेकर्स इस सीरीज का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज से अमिताभ बच्चन और सैयामी खेर डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। सीरीज के दूसरे पार्ट में अमित साध भी हैं।

5. इनसाइड एज सीजन- 2: क्रिकेट, सट्टा और पैसा पर आधारित इस वेबसीरीज के पहले सीजन ने लोगों का ध्यान खींचा था। अब फैन्स को सीरीज के दूसरे सीजन का इंतजार है। अमेजन प्राइम ने इस सीरीज का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। इसमें विवेक ओबेरॉय, ऋचा चड्ढा, सिद्धान्त चतुर्वेदी, तनुज विरवानी और अंगद बेदी स्टार्स हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App