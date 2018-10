गौरी के बाद इनसे है शाहरुख का सबसे पुराना रिश्ता, किंग खान ने खुद खोला राज

बॉलीवुड के किंग खान की रीयल लाइफ लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज दोनों की शादी की सालगिरह को 27 साल हो गए हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी के दौरान 1984 में हुई थी। इस दौरान शाहरुख 18 साल के और गौरी 14 साल की थीं। दोनों के बात करने की शुरुआत इसी पार्टी से हो गई थी। शाहरुख गौरी को लेकर काफी पजेसिव भी थे और उन्हें किसी लड़के से अकेले बात करना या बाल खुले नहीं रखने देते थें। शाहरुख की इस बात की वजह से भी कई बार गौरी रिलेशन से ब्रेक लेने की सोचने लगी थीं। शाहरुख और गौरी का रिश्ता इसी तरह से चलता रहा जिसके बाद दोनों से अपने घर वालों को मनाकर 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली। शादी के लिए गौरी के घरवालों को मनाने में शाहरुख को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मगर आखिरी मे उन्हें मनाकर शादी कर ली। सोमवार को एक कार के लॉच के दौरान शाहरुख ने अपने दूसरे सबसे लंबे रिलेशनशिप के बारे में बताया।

शाहरुख इस रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। किंग खान ने गौरी के बाद अपने दूसरे सबसे लंबे रिलेशनशिप के बारे में बताया। इस रिलेशनशिप में शाहरुख पॉपुलर कार ब्रैंड हुंडई के बारे में बात कर रहे हैं।

.@iamsrk at #AllNewSantro launch, says his relationship with wife Gauri is only relationship of his which is older than his relationship with @HyundaiIndia@ZeeNews @WIONews pic.twitter.com/KgQIwhe7gB

— Shubhodeep (@ShubhodeepZee) October 23, 2018