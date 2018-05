खुद को 5 साल का नहीं 9 साल का समझते हैं शाहरुख खान के छोटे ‘शहजादे’ अबराम

शाहरुख खान और गौरी खान के छोटे बेटे अबराम एक स्टारकिड हैं। शाहरुख के बेटे अबराम की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया में भी बहुत है। अभी से ही अबराम के फॉलोअर्स की लंबी लाइन लग चुकी है। इतना ही नहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर तो अबराम के फैनपेज तक बने हुए हैं। 27 मई को अबराम का 5 वां जन्मदिन था। बेटे के जन्मदिन पर मां गौरी ने अपने छोटे बेटे के साथ दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। तस्वीर में अबराम बहुत क्यूट लग रहे थे। इस दौरान अबराम अपनी मम्मी के साथ मस्ती के मूड में दिखाई दिए।

पापा शाहरुख खान ने भी सोशल मीडिया पर अपने बेटे अबराम के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें अबराम शर्टलेस दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अबराम के एक्सप्रेशन्स बहुत क्यूट लग रहे हैं। शाहरुख बताते हैं कि उनका बेटा अबराम 5 साल का हो चुका है। लेकिन अभी से वह खुद को नौ साल का समझा है। शाहरुख ने पहले भी बताया था कि अबराम हर सुबह उठ कर खुद को एक साल बड़ा मानते हैं।

शाहरुख ने ट्विटर पर अपने द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को बहुत की प्यारा सा कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में शाहरुख खान लिखते हैं, ‘मेरा सनशाइन 5 साल का हो गया है। लेकिन वह समझता है कि वह 9 साल का हो चुका है। प्लीज आप उसे सच मत कहिएगा अगर आप उसे मिलें तो। बच्चों को अफने खुद के संगीत में गाना गाते रहने देना चाहिए। उन्हें खुद के ड्रीम में जीने देना चाहिए… और पापा को बहुत सारा प्यार करते हुए लगे लगाते रहना चाहिए।’

My sunshine turns 5 yrs today but he thinks he is 9! Please don’t tell him otherwise if u meet him. Children should hear their own music, sing their own songs & believe in their own lil dreams…& yeah, hug their papa a lot.. pic.twitter.com/sRFxJLdVHh

