Shahrukh Khan: हाल ही में अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला आई थी। फिल्म में अमिताभ के अलावा तापसी पन्नू भी थीं। ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई, फिल्म ने अच्छी कमाई की और हिट साबित हुई। बिग बी के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म हिट होने पर कोई खास जश्न नहीं मनाया। अपने ट्वीट में बिग बी ने अपनी मायूसी जाहिर की थी। ऐसे में शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को ट्वीट कर कहा था कि वह उनके घर जलसा के सामने हर रात बैठ कर इंतजार करते हैं कि बिग बी उन्हें पार्टी देंगे।

शाहरुख ने अमिताभ के लिए ये ट्वीट फिल्म बदला की सक्सेस को लेकर ही किया था। ऐसे में अब अमिताभ बच्चन ने भी किंग खान के ट्वीट का रिप्लाई किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट पोस्ट में लिखा- ‘ओए..फिल्म में काम हमने किया, प्रोड्यूस आपने किया, प्रमोशन निस्वार्थ योगदान हमने दिया।, अब पार्टी भी हम ही दें। जलसा के बाहर कोई नहीं आता।’ अमिताभ के इस जवाब पर शाहरुख खान ने फिर रिप्लाई किया। शाहरुख खान ने लिखा- ‘सर ये फिल्म आपकी है… एक्टिंग आपकी है…हिट आपकी वजह से हुआ है…आप नहीं होते तो फिल्म नहीं होती। तो पार्टी…भी?’

Sir film aapki hai…acting aapki hai…Hit aapki wajah se hai…aap na hote toh film hi na hoti. Toh party…bhi?? https://t.co/7cunRO68rC

बता दें, अपने पहले ट्वीट में बिग बी ने लिखा था-‘किसी ने चुपचाप रहने वाली सक्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा था, बस भांप लिया था। इस बारे में न प्रोड्यूसर, न डिस्ट्रीब्यूटर, न ही किसी प्रोड्यूसरलाइन ने, तो न ही किसी इंडस्ट्री के व्यक्ति ने इस बारे में कुछ कहा था। हममें से किसी ने भी #बदला की सक्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा था। शुक्रिया।’

Sir hum toh wait kar rahein hain ki aap party kab de rahein hain hum sabko! We r waiting outside Jalsa every nite! https://t.co/9vix8rvwuP

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2019