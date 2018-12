शाहरुख खान अपने फैन्स को सोशल मीडिया के जरिए आए दिन कुछ न कुछ मैसेज और ढेर सारा प्यार देते रहते हैं। इन दिनों सुपरस्टार एसआरके अपनी अपकमिंग फिल्म ZERO को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अपनी फिल्म के प्रोमशन में व्यस्त शाहरुख ट्विटर और इंस्टा से भी फिल्म से जुड़े पोस्ट कर रहे हैं। वहीं इस बार शाहरुख ने कुछ अलग और हट कर किया। दरअसल शाहरुख ने अपने एक फैन कपल को ट्विटर पर जवाब दिया। दरअसल, ये फैन कपल अपनी जिंदगी का खास पल शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ के आगे तस्वीर खिंचवा कर मना रहे थे। इस बीच शाहरुख इन कपल को नजर आए। शाहरुख खान ने इन्हें वेव भी किया।

बस, फिर क्या कपल का दिन बन गया। फेवरेट स्टार के घर के आगे साक्षात दर्शन के चलते कपल ने मन्नत के साथ खींची अपनी तस्वीर को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही उस पोस्ट पर शाहरुख खान को भी टैग किया। जब शाहरुख खान ने इस पोस्ट को देखा तो शाहरुख खान ने इस कपल को रिप्लाई किया। शाहरुख खान ने कपल के पोस्ट पर लिखा-‘गॉड ब्लेस यू’।

पोस्ट को शेयर करते हुए फैन ने इसके कैप्शन में लिखा- ‘हमें पता है एसआरके आपने हमें देखा भी और वेव भी किया। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारा दिन और भी स्पेशल करने के लिए।’

#AskSRK@iamsrk #AskSRK getting married this december, just need your blessings @iamsrk and love you!!!!!

Your reply will equate to your presece in our marriage pic.twitter.com/kvPz7Vjmbc

— dhruvp2894 (@dhruvp2894) June 6, 2018