‘ग्रो अप हों आपके दुश्मन’, अनुपम खेर के ट्वीट पर Shahrukh Khan का कमेंट जीत लेगा दिल

Shahrukh Khan: शाहरुख खान अपने रोमांटिक अंदाज के साथ अपने चुलबुलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख हर किसी से बेहद खास रिश्ता रखते हैं और स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। इन्हीं में से एक हैं शाहरुख और अनुपम खेर की बॉन्डिंग। दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ ढेर सारा काम कर चुके हैं। इन दोनों की साथ में बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ (दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे) बनी थी।

इस फिल्म में शाहरुख और अनुपम बेटे और पिता की भूमिका में थे। इस फिल्म में शाहरुख और अनुपम ने अपने-अपने रोल से पिता और पुत्र के रिश्तों को एक खास पहचान दी थी। हाल ही में शाहरुख ने अनुपम को एक ट्वीट किया। ट्वीट में शाहरुख खान ने लिखा- ‘अरे नहीं डेडी कूल, ग्रो अप हों आपके दुश्मन, हम दोनों का दिल तो बच्चा है जी। घर वापस आओ फिर हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। आपको मिस कर रहा हूं।’

Arre nahi Daddy Cool! ‘Grow up’ hon aapke dushman. Hum dono ka dil to baccha hai ji. Come back home let’s start with snakes and ladders and we can move to making sand castles in the air. Miss you. https://t.co/asgWd1N5Cb

दरसअल, शाहरुख को अनुपम खेर ने पहले ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में अनुपम ने कहा था- ‘मेरे प्यारे शाहरुख, बस ऐसे ही!! न्यू यॉक में अचानक तुम्हारी याद आ गई। हमने काफी वक्त साथ में बिताया है जो कि शानदार रहा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्राथना करता हूं और ढेर सारा प्यार देता हूं।’

मेरे प्यारे @iamsrk !! बस ऐसे ही!! न्यू यॉर्क में तुम्हारी अचानक याद आयी। We have had some great times together. And then we all grew up!! Love and prayers always.#DilwaleDulhaniyaLeJayenge pic.twitter.com/GDrJnZCKca

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 17, 2019