शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों स्टार्स खूब मस्ती करते दिख रहे हैं। तीनों एक्टर्स के चेहरे में उत्सुकता का भाव नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह है कि वीडियो में शाहरुख, प्रियंका और रानी एक लक्जरी कार में बैठे दिख रहे हैं।

इस गाड़ी में बैठ कर तीनों के चेहरे तो खिले हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है कि तीनों समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। इस वीडियो क्लिप की शुरुआत में जब रानी मुखर्जी एक्साइटेड होकर कार के इंटीरियर के साथ छेड़ृछाड़ करने लगती हैं तभी शाहरुख और प्रियंका भी उस चीज को एक्साइटमेंट के साथ देखने लगते हैं। ऐसे में शाहरुख कहते हैं- ‘तोड़ना नहीं रानी, तोड़ना नहीं।’

जिस तरह से शाहरुख रानी को टोकते हैं, इन दोनों स्टार्स की रियल फ्रेंडशिप वीडियो में नजर आती है। लक्जरी कार का इंटीरियर काफी अपडेटेड होता है जिसे देख कर शाहरुख, प्रियंका और रानी गाड़ी के कभी बटन दबाते हैं तो कभी इंटीरियर समझने की कोशिश करते दिखते हैं। ये वीडियो 17 साल पुराना है। वीडियो को प्रियंका चोपड़ा के एक फैन पेज ने शेयर किया है।

Throwback to three Bollywood legends trying to understand a luxury car’s interiors #RaniMukerji #ShahRukhKhan #PriyankaChopra -Temptations Tour 2004 pic.twitter.com/AsTbEPVkZh

— priyankaloops (@priyanka_loops) June 16, 2021