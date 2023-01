#Xclusiv: ‘PATHAAN’ AT RECORD 100+ COUNTRIES, 2500+ SCREENS *OVERSEAS*… #Pathaan hits a century… Will be released in 100+ countries, the HIGHEST for any #Indian film ever… Total screen count: 2500+ [#Overseas]… A heartening sign for theatrical biz, especially post pandemic. pic.twitter.com/LFzzpYYKlI