शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ ‘देवदास’ और ‘मोहब्बतें’ समेत कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐश्वर्या और शाहरुख की जोड़ी को भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों से यह जोड़ी पर्दे पर दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन दोनों को अवार्ड फंक्शन में स्पॉट किया जाता है। शाहरुख और ऐश्वर्या रविवार को आयोजित हुए ‘लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स 2018’ का हिस्सा बने थे। इस दौरान शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय बच्चने के सामने 18 साल पुरानी बात का दर्द बताया।

दरअसल अवार्ड शो में ऐश्वर्या को टाइमलेस ब्यूटी अवार्ड से नवाजा गया। ऐश्वर्या ने अपनी स्पीच में फैन्स और इंडस्ट्री के दोस्तों को शुक्रिया कहा। ऐश्वर्या ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी, एक्ट्रेस काजोल, हेमा मालिनी, जीनत अमान और माधुरी दीक्षित को स्पेशल मेंशन दिया।

मंच पर मौजूद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या की बात का जवाब देते हुए कहा, ”लालत है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और शानदार अदाकारा के संग पहली फिल्म में मैंने भाई का रोल अदा किया था। और जिन-जिन लोगों ने ऐसा बोला है कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इस गलतफहमी में मैं अभी तक जी रहा हूं। लोग मुझे ऐश्वर्या का भाई बनाते हैं तो हो सकता है मैं उसकी तरह दिखता हूं। दूसरी फिल्म देवदास में सबकुछ सेट था। पहले मैं इन्हें छोड़कर निकल गया जब मैं वापस आया तो यह मुझे छोड़कर निकल गईं।”

Buy Now

Buy Now

Aishwarya’s speech after receiving the award from SRK. (Part 1)

Mentions Hema Malini, Zeenat Aman, Rekha, Madhuri Dixit, Kajol.

“We love you and miss you Sri ji” #LuxGoldenRoseAwards pic.twitter.com/adB9IBGepI

(@Oxynom) November 18, 2018