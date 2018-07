बॉलीवुड की भव्य बर्थ डे पार्टियों से दूर कैटरीना कैफ ने कल इंग्लैंड जाकर अपना बर्थ डे मनाया। 35 साल की कैट ने अपनी फैमिली के साथ बर्थ डे सेलेब्रेट किया। कैट को सुबह से ही उनके प्रशंसकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी थी लेकिन शाम होते होते उन्हें अपने जन्मदिन का खास तोहफा मिला। शाहरुख खान ने कैटरीना के जन्मदिन पर अपने सोशल अकाउंट पर अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ में कटरीना कैफ के लुक का पहला पोस्टर जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक मेसेज भी शेयर किया। उन्होंने मेसेज शेयर करते हुए लिखा – ‘कैटरीना की कई खूबसूरत फोटोज हैं, लेकिन यह तस्वीर मुझे मेरी दोस्त की खूबसूरती से भी कुछ ज्यादा बयां करता है। उम्मीद है इसे आप सभी का प्यार मिलेगा।’

जीरो के पोस्टर के साथ शेयर की गई फोटो में लिखा है – ‘हमें पता है कि वो खूबसूरत है। हमें पता है कि वह हम सब के दिल को छू लेती है। उन्होंने ऐसे प्यार किया जैसे वह कभी हर्ट न हुई हों। वह ऐसे डांस करती हैं जैसे उसे कोई देख न रहा हो। उन्होंने लाइफ को ऐसे जिया है जैसे जमीन पर ही जन्नत हो। लेकिन हम सभी कलाकार उस समय का इंतजार करते हैं जब हम सुंदरता और उसकी सतही जकड़न से परे किरदार की गहराईयों में समा जाने में सक्षम हो पाएं। उन्होंने आखिर मे बर्थ डे विश देते हुए लिखा – आपका पता नहीं, मुझे तो गुस्से में ये और भी हसीन लगती है।

There are so many lovely pictures of her, but this one speaks to me beyond my friends beauty….hope u all also give it love. pic.twitter.com/yYpioBa6ds

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 16, 2018