‘जबरा फैन’ का वीडियो देख किंग खान शाहरुख का पिघला दिल, फट से ट्विटर पर दिया जवाब बोले- जल्द मिलूंगा!

Shahrukh Khan Jabra Fan: रोमांस के किंग शाहरुख खान अपने जेन्युअन फैन्स का दिल कभी नहीं तोड़ते। हाल ही में एक्टर ने ये उदाहरण दिया है। शाहरुख खान के एक फैन ने उन्हें ट्विटर के जरिए कॉन्टैक्ट किया। एक वीडियो बनाकर शाहरुख खान के फैन ने उन्हें बताया कि करीब 143 दिनों से वह लगातार एसआरके को मैसेज कर रहा है। लेकिन शाहरुख ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब वह यह वीडियो बना रहा है। इसी वीडियो को शाहरुख खान ने ट्विटर के जरिए देखा। ..और देखते ही फैन को जवाब दिया।

दरअसल, वीडियो में दिखने वाला शख्स शाहरुख का फैन है, और उससे भी बड़ा फैन है उस शख्स का बीमार भाई। वीडियो में अमृत नाम का शख्स इस वीडियो को पोस्ट कर शाहरुख खान से कहता है- ‘ट्विटर पर यह मेरा पहला वीडियो है। शाहरुख खान, मैं पिछले डेढ सौ दिनों से आपको डेली ट्वीट कर रही हूं। ऐसे में सोचा कि आज एक वीडियो पोस्ट कर देता हूं। मैं वीकेंड पर घर आया हूं-और यह राजू है। मेरा बड़ा भाई।’ इसके बाद अमृत अपने भाई राजू से वीडियो में कहते दिखते हैं कि-‘राजू मैं ये वीडियो शाहरुख खान को भेज रहा हूं। शाहरुख इस वीडियो को देखेगा।’ वीडियो में अमृत बताते हैं कि उनके बड़े भाई राजू शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ऐसे में वह शाहरुख से मिलने की गुजारिश करते हैं।

इस वीडियो में दोनों भाइयों के पीछे उनकी मां भी बैठी हैं। अमृत वीडियो में शाहरुख को बताते हैं कि उनके पीछे उनकी मां बैठी हैं। ऐसे में वह कहते हैं कि मां ये वीडियो शाहरुख के पास जाएगा। तभी अमृत की मां कहती हैं -‘चल, उन्होंने नहीं आना। उन्होंने कोई मिलना है तुमसे?’ मां के ऐसे जवाब के बाद अमृत शाहरुख को बताते हैं कि मां थोड़ी नाराज हैं। क्योंकि काफी दिन से उनसे मिलने की कोशिश हो रही थी।

Sorry Amrit I hadn’t seen your video. Please give my regards to mummyji & I will figure out & speak to RAJU soon. https://t.co/hBQvmLqHgQ

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 26, 2019