बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान फिल्मों के अलावा कमर्शियल ऐड के जरिए भी दर्शकों के दिलों में राज करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान ने एक शोप के ऐड में काम किया है। शाहरुख खान के साथ ऐड में करीना कपूर, करिश्मा कपूर और शर्मिला टैगौर ने भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। बॉलीवुड के बादशाह ने तीनों अभिनेत्रियों के साथ ट्वीट कर एक तस्वीर शेयर की है इसके साथ ही एक टब में होने का फायदा भी बताया है।

किंग खान ने अपने वैरिफाइड ट्वीट हैंडल से लिखा- ‘क्या शानदार शाम रही इन शिष्ट महिलाओं के साथ। लक्स साबुन के साथ एक टब में होने का फायदा।’ तस्वीर में करिश्मा और करीना जहां गोल्डन कलर के गाउन में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं तो वहीं शर्मीला टैगोर ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई है। ब्लैक कलर के सूट में शाहरुख खान काफी हैंडसम दिखाई पड़ रहे हैं। 19 घंटे पहले शेयर की गई इस तस्वीर को 45 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।

What a lovely evening with these elegant ladies. The benefits of being in a tub with Lux soap! Thanks @lux_india pic.twitter.com/Ozjw9UbaGt

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 29, 2018