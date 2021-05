शाहरुख खान अपने फैंस के दिलों के बादशाह हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपनी एक्टिंग और स्टाइल से शाहरुख बॉलीवुड पर राज करते हैं। लेकिन शाहरुख खान ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड में इतने दिनों तक रहेंगे। मुंबई आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में वो किसी को नहीं जानते थे और न ही वहां उनका कोई गॉडफादर था। शाहरुख खान जब मुंबई आए तो उनके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे एक साल यहां रहना है, चार फिल्में करनी हैं और वापस दिल्ली अपने घर जाना है।

शाहरुख खान ने सिमी ग्रेवाल से इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल की कहानी बताई थी। जब सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा कि बिना किसी गॉडफादर, किसी जान पहचान के उन्होंने अपना सफर कैसे शुरू किया तो शाहरुख ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री मेरी सरोगेट मदर है जिसने मेरा साथ दिया।

वो बोले, ‘फिल्म इंडस्ट्री मेरी सरोगेट मदर है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इसका इतना ज्यादा साथ मिलेगा। मैं दिल्ली का लड़का था जिसका कोई गॉडफादर नहीं, इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं जबकि ऐसा सोचा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। मैं रीयल आउटसाइडर था लेकिन यहां के लोगों ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया।’

No Godfather, No Filmy parentage, No acting genes in the family. Was it hard? #ShahRukhKhan – pic.twitter.com/gw5pXl85rR

