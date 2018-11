खुद से बेहतर एक्टर का सवाल सुन फाइलें फेंक बैठे शाहरुख खान, देखें मजेदार वीडियो

View this post on Instagram

King Khan 😎😎😎 @iamsrk Follow @shahrukh._.khan_ for more🙏🏻😅 . . . . . . . . . . #ShahRukhKhan #shahrukh #shahrukhan#SRK #srklover #king #kingkhan #Bollywood#anushkasharma #katrinakaif #aliabhatt#deepikapadukone #shraddhakapoor #kareenakapoor#varundhawan #salmankhan #ranbirkapoor#ranveersingh #priyankachopra #zero #baadshah #India#love #gaurikhan #Hollywood