शाहरुख़ ख़ान ने आज अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाओं सहित एक मैसेज दिया है। उन्होंने अपने फैंस को कहा कि वो उन्हें लंबे संदेश न भेजे क्योंकि सभी न्यू ईयर के मैसेजेस का एक ही मतलब होता है। शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में नाइट सूट पहने शाहरुख खान अपने बाल ठीक करते नजर आ रहे हैं। फिर वो धुएं को हाथों से हटाते दिखते हैं।

इसी बीच कुछ मक्खियों, मच्छरों को आवाजें आने लगती हैं जिससे शाहरुख को परेशानी होती है। शाहरुख कहते हैं कि वो नए साल की बधाई देने में लेट हो गए हैं। वो कहते हैं, ‘हम सभी जानते जानते हैं कि साल 2020 हम सबके लिए बेहद बुरा साल रहा है। इस मुश्किल समय में उम्मीद और पॉजिटिविटी ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन मेरे पास बुरे दिनों, मुश्किल समय को देखने का एक पॉज़िटिव नजरिया है। यहां से आगे जाने का अब एक ही रास्ता है कि हम आगे बढ़ें। 2020 अब गुजर चुका है और मुझे उम्मीद है कि हम सबके लिए 2021 ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत और शानदार होने वाला है।’

शाहरुख ने बताया कि साल 2020 हमें परिवार, दोस्तों की अहमियत सीखा गया है। शाहरुख खान कहते हैं, ‘आप सभी को नए साल में ढेर सारी खुशियां और शांति मिले। क्या मैं एक सस्ते ग्रीटिंग कार्ड की तरह साउंड कर रहा हूं?’ अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ मुझे बड़े हैप्पी न्यू ईयर के संदेश न भेजे, सबका एक ही मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर। इस साल थोड़ा डेमोक्रेटिक, रोमांटिक, फैंटास्टिक बने, मैथमेटिक्स तरीके से विश न करें, ये बहुत बोरिंग होता है।’

Here’s wishing you all a safe, happy and prosperous 2021… pic.twitter.com/COgpPzPEQJ

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 2, 2021