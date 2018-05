फिल्म ‘जीरो’ के सेट से सामने आई तस्वीरें, साथियों से चिट-चैट करते नजर आए शाहरुख खान

कुछ वक्त पहले शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ का टीजर सामने आया था। इस फिल्म का टीजर दर्शोकों को बहुत पसंद आया। फिल्म में शाहरुख खान एक बॉने का किरदार निभा रहे हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी हैं। फिल्म ‘जब तक है जान’ के बाद ये तिकड़ी एक बार फिर से ‘जीरो’ में आ रही है। हाल ही में शाहरुख की इस फिल्म के सेट से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं।

तस्वीरों में शाहरुख खान फिल्म के डायरेक्टर और अन्य लोगों सहित एक जगह बैठ कर चिट-चैट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, मैनेजर पूजा ददलानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर की हैं जिसको पूजा ने कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में पूजा लिखती हैं- ‘हम कहीं भी कभी भी चैट कर सकते हैं। यह अचानक होने वाली कॉन्वर्जेशन्स बहुत अच्छी लगती हैं #zero’ कुछ वक्त पहले शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में शाहरुख खान वेटर की ड्रेस में नजर आए थे। यह लुक शाहरुख की फिल्म जीरो के टीजर वाला लुक था।

वीडियो में शाहरुख कहते सुने गए कि वह इस वीडियो में एक बहुत ही जरूरी मेसेज दे रहे हैं। तो इसे जरा गौर से सुनिएगा। इसके बाद वीडियो में शाहरुख स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं। वहीं उनकी सेल्फी वीडियोग्राफी चलती रहती है। ऐसे में शाहरुख पानी में मुंह से बुलबुले छोड़ते हैं। इसके बाद शाहरुख जब पानी से बाहर निकलते हैं तो वह कहते हैं कि सुना आपने मैंने क्या कहा। दरअसल, शाहरुख जब पानी में जाते हैं तो पानी के बुलबुलों से आवाज करते हैं ऐसे में बैकग्राउंड में शाहरुख की फिल्म के डायलॉग्स चलने लगते हैं।

देखें ये इंट्रस्टिंग वीडियो:-

This didn’t go as planned…but on a lazy Sunday afternoon, with my limited floatation expertise..this is the best I could do! Judge nahi karna, feel karna…Thx. pic.twitter.com/50miTK7QKK

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 11, 2018