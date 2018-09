जब सिक्योरिटी गार्ड के कंधे पर चढ़ शाहरुख खान ने तोड़ी दही हांडी, देखें वीडियो

बॉलीवुड के बड़े सितारे अक्सर सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाते आए हैं। जहां सलमान खान अपनी पूरी फैमिली के साथ हर प्रमुख त्योहार को मनाते हैं वहीं शाहरूख भी अक्सर इन फेस्टिवल्स को सेलेब्रेट करते हुए देखे जा सकते हैं। देश में आज जनमाष्टमी की धूम है और इस मौके पर शाहरूख खान का एक पुराना वीडियो वायरल भी हो रहा है। शाहरूख ने पिछले साल अपने घर मन्नत पर जनमाष्टमी मनाई थी और दही हांडी तोड़ी थी। इस वीडियो में शाहरूख गार्ड के कंधे पर चढ़कर दही हांडी तोड़ते हुए देखे जा सकते हैं।

गौरतलब है कि शाहरूख खान हाल ही में कसौटी ज़िंदगी की 2 के ट्रेलर में नज़र आए थे। शो के पहले सीज़न में श्वेता त्रिपाठी और सिजैन खान ने लीड भूमिका निभाई थी। एकता कपूर के इस शो का पहला सीज़न बेहद लोकप्रिय हुआ था। यही कारण है कि एकता ने इस शो को ग्रैंड तरीके से लॉन्च किया और शो के ट्रेलर के लिए शाहरूख खान की मदद ली है।

इसके अलावा शाहरूख अपनी फिल्म ज़ीरो को लेकर भी चर्चा में हैं। इस फिल्म में शाहरूख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में शाहरूख एक छोटी हाइट के इंसान के किरदार में नज़र आएंगे। माना जा रहा है कि शाहरूख का ये किरदार बॉलीवुड से काफी इंप्रेस होगा। फिल्म में अनुष्का एक वैज्ञानिक की भूमिका में होंगी जो अपनी असफलताओं के साथ डील करने की कोशिश करती हैं। वहीं कैटरीना इस फिल्म में एक ऐसी सुपरस्टार अभिनेत्री का रोल कर रही हैं जो अपनी शराब की लत के साथ संघर्ष कर रही हैं। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी जीरो एक रोमैंटिक ड्रामा है। इस फिल्म को हिमांशु शर्मा ने लिखा है और फिल्म साल के अंत में यानि 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

An old video of King Khan celebrating #Janmasthami #HappyJanmashtami pic.twitter.com/YhxlHlrwk6

— SRK Universe (@SRKUniverse) September 2, 2018