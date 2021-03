शाहरुख खान ने ट्विटर पर फैंस से जुड़ने का एक सेशन रखा जहां फैंस उनसे #AskSRK हैशटैग का इस्तेमाल कर ढेरों सवाल पूछने लगे। दुनिया भर में फैले उनके फैंस ने उनकी अगली रिलीज को लेकर सवाल पूछने शुरू किए। शाहरुख खान ने अपने फैंस को जवाब भी दिए हैं। कुछ लोग रोमांस किंग शाहरुख से लव टिप्स भी मांगने लगे जिसका उन्होंने बेहद ही शानदार तरीके से जवाब दिया है। फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने को बेताब हैं, इसलिए अधिकतर लोग यही पूछ रहे हैं कि उनकी वापसी कब हो रही है।

वजाहत नाम के एक फैन ने उनसे पूछा कि सर अनाउंसमेंट कब करोगे तो उनका जवाब था, ‘अनाउंसमेंट्स तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर होती है मेरे दोस्त। मूवीज की हवा तो खुद बन जाती है।’ आदित्य मीना नाम के फैन ने शाहरुख से पूछा, ‘सर बिग स्क्रीन पर कब दिखोगे?’ जवाब में शाहरुख खान ने कहा, ‘भाई बना रहा हूं.. बना रहा हूं..।’

मुशर्रफ नाम के एक फैन ने कहा, ‘एक हिंट दे दो अपनी नेक्स्ट मूवी का प्लीज।’ शाहरुख खान ने जवाब में लिखा, ‘मजबूत हिंट: अपनी सभी अगली फिल्मों में मैं स्टार कर रहा हूं। किसी को मत बताना प्लीज़।’

Announcements are for airports and railway stations my friend….movies ki hawa toh khud ban jaati hai….. https://t.co/1i2bYnWGPc

