Isha Ambani-Anand Piramal Wedding: मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी जल्द ही बिजनेसमैन आनंद पीरामल के संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। ईशा की शादी से पहले होने वाली रस्में शुरू हो चुकी हैं। उदयपुर में संगीत सेरेमनी के दौरान शाहरुख खान ने पत्नी गौरी खान संग जमकर डांस किया। किंग खान को पहली बार पत्नी के संग डांस करता देख फैन्स बेहद खुश हैं। कपल के डांसिंग वीडियो को देखने के बाद लोग इसे शेयर किये बिना नहीं रह पा रहे हैं।

दरअसल शाहरुख खान ने पत्नी गौरी संग ईशा के संगीत सेरेमनी में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पर डांस किया। ब्लैक कलर की शेरवानी में शाहरुख खान बेहद हैंडसम लग रहे हैं तो वहीं मल्टीकलर के लहंगे में गौरी खान भी कम खूबसूरत नहीं लग रही हैं। शाहरुख खान और गौरी खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने के बाद लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा- पहली बार दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखा। शानदार है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- पहली बार। वहीं कुछ लोग शाहरुख खान और गौरी खान को राजा और रानी बता रहे हैं।

