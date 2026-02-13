शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन(CBFC) ने A (एडल्ट्स ओनली) सर्टिफिकेट दिया है। शाहिद के करियर में ‘कबीर सिंह’ के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे एडल्ट रेटिंग मिली है। साथ ही इसमें कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं।

सर्टिफिकेशन से पहले लगे कट

सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान मेकर्स को कुछ डायलॉग्स में बदलाव करने पड़े हैं। आपत्तिजनक माने गए शब्दों को बदला गया और एक-दो जगहों पर कुछ शब्दों को म्यूट किया गया। हालांकि, फिल्म के रोमांटिक और इंटीमेट सीक्वेंस में किसी तरह की विजुअल कटौती नहीं की गई।

हिंसा वाले सीन पर चली कैंची

CBFC ने कुछ हिंसक क्लोज-अप शॉट्स को छोटा करने के निर्देश दिए। गला काटने वाले सीन को लगभग तीन सेकंड कम किया गया। इसके अलावा खून से सने सिर पर वार और महिला के चेहरे पर खून दिखाने वाले शॉट्स को भी कुछ सेकंड ट्रिम किया गया। थप्पड़ मारने वाले एक दृश्य की अवधि भी घटाई गई।

यह भी पढ़ें: Romeo बनकर शाहिद कपूर से पहले ये सुपरस्टार्स दिखा चुके हैं जलवा, ओटीटी पर उठाएं इन फिल्मों का लुत्फ

डिस्क्लेमर से बढ़ा रनटाइम

बोर्ड ने फिल्म में एंटी-टोबैको और एंटी-स्मोकिंग डिस्क्लेमर जोड़ने और ऑन-स्क्रीन चेतावनियों की अवधि बढ़ाने को कहा। इन अतिरिक्त वॉर्निंग्स के कारण फिल्म की कुल अवधि में करीब 1 मिनट 57 सेकंड की बढ़ोतरी हुई। अब फिल्म की फाइनल स्वीकृत लंबाई 2 घंटे 58 मिनट 41 सेकंड है।

‘ओ रोमियो’ का बजट लगभग 75–80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ट्रेड अनुमान के मुताबिक, फिल्म को हिट का दर्जा पाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करनी होगी। राहत की बात यह है कि इसके OTT और सैटेलाइट राइट्स पहले ही बिक चुके हैं, जिससे लागत का बड़ा हिस्सा रिकवर हो चुका है।

13 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म ‘तू या मैं’ से होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एडल्ट सर्टिफिकेट के बावजूद शाहिद और तृप्ति की जोड़ी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच पाती है या नहीं।