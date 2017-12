13 साल छोटी मीरा से शादी करने पर ऐसा क्या बोल गए शाहिद कपूर, ट्विटर पर हो रहे ट्रोल

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी बॉलीवुड की तमाम बेस्ट जोड़ियों में से एक है। वहीं शाहिद इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। ट्विटर पर उनके ट्रोल होने की वजह है एक पेपर कटिंग। जी हां, शाहिद की खबर की एक कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शाहिद की तरफ से एक स्टेटमेंट लिखा दिखाई दे रहा है। इस स्टेटमेंट में शाहिद कहते हैं, ‘मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मजाकिया वाकया था कि 18 साल की उम्र में मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी उम्र उस वक्त 5 साल रही होगी जब मैं 18 साल का था। यह मेरे लिए सबसे ज्यादा नॉटी चीज थी जो लाइफ में हुई।’

इस कॉमेंट के सामने आने के बाद लोगों ने शाहिद को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। शाहिद के इस स्टेटमेंट को काफी इंसेंसिटिव माना जा रहा है। इसके चलते लोगों ने शाहिद को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर कहता है,’ पहले भी ये इस तरह की बकवास कर चुका है।’ यूजर कहता है कि इसमें इतना ड्रमैटिक होने की क्या जरूरत है, और फनी क्या हैं? एक यूजर लिखता है, लोल ये को डेंजरस ट्वीव है।

Dude for the love of God run this stuff by your publicist first pic.twitter.com/HYWhAHZVbX — Bratticus (@bharatunnithan) December 24, 2017

My parents are 13 years apart. They don’t make it sound this weird… — Gods Fool (@GodsWritingFool) December 24, 2017

Just realized it’d still be true if you replace Shahid’s name in the quote with Saif. — divyanshu (@tweetappan) December 24, 2017

People have a habit of getting annoyed and offended on everything under the sun these days. He is simply stating a fact in a humorous way, I have no idea what is problematic in it. — Chetan Agarwal (@Chetan_Agarwa1) December 26, 2017

