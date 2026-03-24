शाहिद कपूर ने साल 2010 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में ऐसा परफॉर्मेंस दिया था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। 3 Idiots से प्रेरित होकर उन्होंने ‘चतुर’ स्टाइल में एक मजेदार स्पीच दी थी, जिसने पूरे ऑडिटोरियम को हंसी से लोटपोट कर दिया था।

Screen Awards 2010 के मंच पर होस्टिंग करते हुए शाहिद ने 2009 के बॉलीवुड साल को याद किया और कहा कि भले ही साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही हो, लेकिन ‘3 Idiots’ ने अंत में पूरी इंडस्ट्री को संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को मंच से नमस्कार किया।

माहौल को और हल्का करते हुए शाहिद ने ‘चतुर’ का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य को खोजते हुए मजाकिया अंदाज़ में कहा, “चतुर, कहां हो तुम? आओ अपना तोहफू दिखाओ” इस पर दर्शकों की जोरदार हंसी गूंज उठी।

जब अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड लेने से कर दिया था इनकार, आमिर खान थे वजह

इसके बाद उन्होंने ‘3 Idiots’ के फेमस सीन से प्रेरित स्पीच शुरू की और अच्छा को ‘टुच्चा’ कहकर मजाकिया अंदाज़ में पूरी इंडस्ट्री और अवॉर्ड्स का हल्का-फुल्का मजाक उड़ाया। उनकी डिलीवरी, एक्सेंट और हाव-भाव बिल्कुल चतुर जैसे थे, जिसने इस एक्ट को और भी यादगार बना दिया।

ऑडियंस में बैठीं जया बच्चन भी इस एक्ट को एन्जॉय करती नजर आईं। शाहिद का यह परफॉर्मेंस आज भी स्क्रीन अवॉर्ड्स के सबसे आइकॉनिक और एंटरटेनिंग पलों में गिना जाता है।

पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ, कहा- आदित्य धर की फिल्म से पाकिस्तानियों को लेनी चाहिए ये सीख