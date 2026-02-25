लाखों लोग स्टार बनने का सपना लेकर मायानगरी मुंबई आते हैं, लेकिन हर कोई सफल हो ऐसा जरुरी नहीं है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना आसान नहीं है। यहां लोगों को सालों-सालों तक धक्के खाने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद भी सफलता हाथ लगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा माना जाता रहा है कि स्टारकिड्स को आउटसाइडर के मुलाबले ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा होता भी रहा है, उनके रास्ते थोड़े आसान जरूर हो सकते हैं, लेकिन वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले ये जरूरी नहीं हैं।

बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इसमें से कुछ फ्लॉप हुए, तो कुछ हिट। चलिए आज हम आपको शाहिद कपूर के बारे में बताते हैं, जिन्होंने पंकज कपूर के बेटे होने के बाद भी अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया, जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने तक का फैसला कर लिया था। चलिए आज अभिनेता के जन्मदिन पर हम आपको उनके करियर ग्राफ के बारे में बताते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘बीफ पराठा सबसे अच्छा है’, अनुराग कश्यप ने फिर साधा ‘द केरल स्टोरी 2’ पर निशाना, ट्रेलर को बताया बकवास

शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म

अभिनेता का जन्म 25 फरवरी, 1981 को हुआ। उन्होंने अपने करियर में लगभग 37 फिल्में की, जिसमें ‘इश्क-विश्क’, ‘चुप चुप के’, ‘विवाह’, ‘जब वी मेट’, ‘उड़ता पंजाब’, ‘हैदर’ और ‘कबीर सिंह’ समेत कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म ‘इश्क-विश्क’ से अपने करियर की शुरुआत की और यह मूवी उन्हें 4 साल के स्ट्रगल और 200 रिजेक्शन के बाद मिली थी। इससे पहले उन्होंने ‘ताल’ और ‘दिल तो पागल है’ जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था।

2 साल में दी 5 फ्लॉप फिल्में

‘इश्क-विश्क’ बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसके बाद अभिनेता ने साल 2004 और 2005 में कुल 5 फिल्में की और सभी की सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसमें ‘फिदा’, ‘दिल मांगे मोर’, ‘दीवाने हुए पागल’, ‘वाह! लाइफ हो तो ऐसी’ और ‘शिखर’ शामिल थी।

शाहिद कपूर ने दी 6 हिट फिल्में

अभिनेता ने अपने करियर में सिर्फ 6 फिल्में ऐसी की हैं, जो सेमी-हिट, हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसमें साल 2006 में आई ’36 चाइना टाउन’ सेमी-हिट रही। वहीं, उसी साल आई ‘विवाह’ हुई हुई। इसके बाद 2007 में आई ‘जब वी मेट’ भी हिट हुई। इसके अलावा 2018 में आई ‘पद्मावत’ और 2019 में आई ‘कबीर सिंह’ ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साल 2024 में आई ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ सेमी-हिट रही।

20 फिल्में रहीं फ्लॉप और एवरेज

साल 2006 से लेकर 2025 के बीच में शाहिद कपूर ने लगभग 20 फिल्में ऐसी की, जो फ्लॉप और एवरेज रहीं। इसमें 2006 में आई ‘चुप चुप के’ एवरेज रही। 2007 में आई ‘फूल न फाइनल’, 2008 में आई ‘किस्मत कनेक्शन फ्लॉप रही। फिर 2009 में आई ‘कमीने’ एवरेज साबित हुई, तो ‘दिल बोले हडिप्पा’ फ्लॉप हो गई। फिर साल 2010 में आई ‘चांस पे डांस’ और ‘पाठशाला’ भी फ्लॉप हो गई। इसी साल आई ‘बदमाश कंपनी’ एवरेज रही, तो ‘मिलेंगे मिलेंगे’ फ्लॉप हो गई।

यह वह साल थे, जहां शाहिद कपूर अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देख रहे थे। उनकी यह परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2011 से 2017 तक आई उनकी लगभग सभी फिल्मों के साथ भी फ्लॉप-एवरेज का सिलसिला जारी रहा।

यह भी पढ़ें: कौन थे 6 बार मिस्टर इंडिया रहे मयंक पवार

रियलिटी शो ‘स्प्लिट्सविला 7’ में नजर आए मयंक पवार का निधन हो गया है। उन्होंने 37 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।