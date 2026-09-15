शाहरुख खान ने मंगलवार को अपने फैंस के साथ एक्स पर #AskSRK सेशन रखा। जिसमें उनके फैंस ने मजेदार सवाल पूछे और शाहरुख ने भी एक-एक कर सबसे जवाब दिए। इन दिनों शाहरुख अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन ये फिल्म ‘एवेंजर:डूम्सडे’ के साथ भिड़ने वाली है। अब इसे लेकर जब उन्हें एक यूजर ने सवाल किया तो किंग खान ने अपने अंदाज में उसे जवाब दिया।
दरअसल अमन नाम के एक यूजर ने लिखा, “शाह सर, अबराम पहले डूम्सडे देखेगा या किंग?” इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने लिका, “पहले तो बाप ही आएगा बेटा।”
शाहरुख खान के फैंस ने उनसे उनकी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर तरह-तरह के सवाल किए। एक फैन ने पूछा कि ‘किंग’ बनाने के दौरान सबसे मुश्किल हिस्सा क्या रहा? इस पर अभिनेता ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई चोटें लगीं, जिसकी वजह से शूटिंग को कई बार रोकना और फिर शुरू करना पड़ा।
शहेबाज नाम के यूजर ने पूछा, “किंग बनाते समय सबसे मुश्किल कब आई?” इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा, “शूटिंग के दौरान मुझे कुछ चोटें लगी थीं, इसलिए कई बार शूटिंग रोकनी और फिर शुरू करनी पड़ी। लेकिन अब जो कुछ भी टूटा था, वह ठीक हो गया है और लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। तो अब सब ठीक है।”
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इसके बाद अमित नाम के एक यूजर ने पूछा, “किंग के सेट पर एक्शन बोलने के बाद डायरेक्टर बोलते हैं यां किंग खुद तय करता है?” इस यूजर को जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा, “हा हा मैं तो आमतौर पर तार से लटका रहा हूं….हार्नेस पे! सिर्फ डायरेक्टर ही बोलता है…हमारी तो बोलती बंद हो गई है…साथ ही सिड बहुत जोर से चिल्लाता है ताकि कोई हमें सुन न सके।”
ट्रेलर को लेकर फैंस कर रहे सवाल
‘किंग’ के ट्रेलर को लेकर भी फैंस लगातार सवाल कर रहे हैं। एक फैन ने पूछा कि ट्रेलर के लिए इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। इस पर शाहरुख ने लिखा, “अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा हूं, अच्छी वाली बना रहा हूं… कि दिल को तसल्ली मिले। सब आएगा… 24 दिसंबर से पहले।”
टीजर को लेकर भी दिया जवाब
एक फैन ने मजाक में पूछा कि फिल्म के टीजर या पोस्टर में हो रही देरी के लिए शाहरुख जिम्मेदार हैं या डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद? इस पर शाहरुख ने लिखा, “सिड तो बेचारा लगा हुआ है। लेट भाई हैं… हमारी पूरी कोशिश है कि अपना बेस्ट दें, ताकि आप सभी ‘किंग’ को देखकर एन्जॉय करें और उस पर गर्व और खुशी महसूस करें।”
‘किंग’ में बहुत बड़ा होगा एक्शन
फिल्म के एक्शन को लेकर भी शाहरुख ने बड़ा हिंट दिया। उन्होंने कहा कि ‘किंग’ का एक्शन काफी बड़ा होने वाला है और सिद्धार्थ आनंद ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि, वह चाहते हैं कि दर्शकों को फिल्म के इमोशन और कॉमेडी भी पसंद आए।
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शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस ईव के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले किया है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।