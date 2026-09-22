मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी बप्पा का आशीर्वाद लेने लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे। शाहरुख के साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद थीं। पंडाल से शाहरुख की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है।

पूजा ददलानी के दुपट्टे से चेहरा पोंछते दिखे शाहरुख

वायरल वीडियो में शाहरुख खान नीले रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। पंडाल में दर्शन के दौरान काफी भीड़ और गर्मी के बीच शाहरुख को पसीना आ गया। इसी दौरान वह अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से चेहरा पोंछते दिखाई दिए। उस वक्त गौरी खान और सुहाना खान भी उनके बिल्कुल पास खड़ी थीं।

शाहरुख का यह अंदाज कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स इस छोटे से पल को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें: ‘मन्नत बिकती नहीं, सिर झुकाकर मांगी जाती है’, बंगला बेचने को लेकर शाहरुख खान का सालों पुराना जवाब फिर हुआ वायरल

किसी ने कहा- ‘क्यूट मोमेंट’, तो किसी ने उठाया सवाल

वीडियो पर कई यूजर्स शाहरुख और पूजा ददलानी की बॉन्डिंग की तारीफ करते नजर आए। एक यूजर ने इसे ‘क्यूट मोमेंट’ बताया, जबकि दूसरे ने लिखा कि पूजा उनके लिए परिवार जैसी हैं। कुछ यूजर्स ने इस बात पर सवाल भी उठाया कि शाहरुख ने गौरी या सुहाना के बजाय पूजा के दुपट्टे से चेहरा क्यों पोंछा। दूसरी ओर, कुछ लोग शाहरुख के बचाव में भी नजर आए। एक यूजर ने लिखा, ‘इसमें गलत क्या है?’ वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि पूजा ने खुद शाहरुख को दुपट्टा दिया था।

यह भी पढ़ें: नए आशियाने में आलिया-रणबीर की पहली गणेश चतुर्थी, हाथ में गणपति और बेटी राहा संग तस्वीरों ने जीता दिल

परिणीति चोपड़ा ने भी किए लालबागचा राजा के दर्शन

इसी दिन गणपति दर्शन के लिए परिणीति चोपड़ा लालबागचा राजा पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने पति राघव चड्ढा को वीडियो कॉल किया, ताकि वह भी बप्पा के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।