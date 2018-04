बेटे को क्या बनाना चाहते हैं शाहरुख खान- बताई हसरत

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लाखों-करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं। वह एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने दूरदर्शन के एक छोटे से टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की और आज वह एक अपीयरेंस के लिए लाखों करोड़ों रुपए तक चार्ज करते हैं। शाहरुख जब इंडस्ट्री में आए तो उनका कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने जो कुछ पाया अपनी मेहनत और लगन से पाया। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि एक एक्टर का बेटा एक्टर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। खबर है कि सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बेटे अबराम को देश के लिए हॉकी खेलते देखना चाहते हैं।

8 अप्रैल को बेटे अबराम संग IPL क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को चीयर करते नजर आए एक्टर शाहरुख खान ने मीडिया से बातचीत में अबराम के बारे में बताया- उसने अभी तक क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया है। अभी वो थोड़ी बहुत फुटबॉल खेलता है। मैं चाहता हूं कि वह भारत के लिए फील्ड हॉकी खेले। फिल्म “चक दे इंडिया” में वुमेन हॉकी टीम के कोच का किरदार निभा चुके शाहरुख खान ने बताया कि जब वह छोटे थे तब वह एक हॉकी खिलाड़ी बनना चाहते थे। शाहरुख ने अपने तीनों बच्चों के बारे में यहां पर खुलकर बातचीत की।

SRK mentioned in post match presentation that AbRam plays football & is also learning Taekwondo. He also wishes AbRam plays Hockey for India someday.

Truly Kabir Khan of Indian Cinema who genuinely cares about Indian sports & hockey in particular. pic.twitter.com/RlhVQsDt74

— SRK Universe (@SRKUniverse) April 9, 2018