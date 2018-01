शाहरुख ने कॉपी की दूसरे की लिखी लाइनें! नाराज टि्वटर यूजर्स ने दे डाली नसीहत

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने साल के पहले दिन पर अपनी फिल्म ‘Zero’ का टीजर अपने फैंस के साथ शेयर किया था। शाहरुख ने इस टीजर को शेयर करने के साथ इसे कैप्शन भी दिया था। शाहरुख ने लिखा था, ‘टिकटें लिए बैठें हैं लोग मेरी जिंदगी की, तमाशा भी पूरा होना चाहिए!’ शाहरुख ने इन लाइनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिल्म के टीजर को लोगों से रू-ब-रू करवाया था। लेकिन अब इस लाइन के चलते शाहरुख खान ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, शाहरुख ने अपने पोस्ट में जिस लाइन का इस्तेमाल किया है वह शाहरुख की ओरिजनल लाइन नहीं है। यह कॉपी की गई हैं।

इसके चलते अब ट्विटर यूजर्स शाहरुख को ट्विटर पर नसीहत देने के लिए सामने आ रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि शाहरुख को अगर ये लाइन इतनी भा गई थी तो इसका भी पता लगा लेते कि ये लिखी किसने हैं। इस दौरान ट्विटर पर लोग शाहरुख को ये नसीहत देते भी नजर आए कि कम से कम ये लाइन जिसकी है उसे क्रेडिट तो दे दिया होता। वहीं कुछ लोगों ने शाहरुख पर दूसरे की लाइन कॉपी करने का आरोप भी लगाया।

कुछ यूजर्स ने शाहरुख को ट्वीट कर कहा कि जिस व्यक्ति ने ये लाइन लिखी थी, आपको सर उस व्यक्ति को टैग करना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए। इसके चलते एक ट्वीट सा मने आया है जो साल 2015 में पोस्ट किया गया था। मिथिलेश नाम के व्यक्ति ने ‘टिकेटें लेकर बैठें हैं मेरी ज़िन्दगी की कुछ लोग …. तमाशा भी भरपूर होना चाहिए’ को ट्विटर पर 31 मई साल 2015 में पोस्ट किया था।

Dear SRK,

Above lines are so beautiful but it will appear much much beautiful when the actual writer @mithelesh #mbaria will get its due credit.

You being a great actor, art lover, humble n responsible person… We are expecting you to understand this concern.

Thank You!

— Siddhant | اصول (@Siddhant01) January 3, 2018