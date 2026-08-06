बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर भारत के सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। क्रोल इंडिया (Kroll India) की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख की ब्रांड वैल्यू 1694 करोड़ रुपये (177.9 मिलियन डॉलर) है। खास बात यह है कि पिछले साल उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला स्थान बरकरार रखा। इसकी वजह उनके बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को माना जा रहा है।

दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 1550 करोड़ रुपये (162.9 मिलियन डॉलर) बताई गई है। उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ी।

महिला सितारों में आलिया भट्ट सबसे आगे हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 894 करोड़ रुपये (93.9 मिलियन डॉलर) है और वह इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उनके बाद दीपिका पादुकोण सातवें नंबर पर हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 847.6 करोड़ रुपये (89.2 मिलियन डॉलर) है।

आठवें स्थान पर ऋतिक रोशन हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 845.8 करोड़ रुपये है। इसके बाद अमिताभ बच्चन नौवें नंबर पर हैं। 83 साल की उम्र में भी वह कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बने हुए हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू 768.2 करोड़ रुपये है। अक्षय कुमार और रणबीर कपूर संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। दोनों की ब्रांड वैल्यू 760.6 करोड़ रुपये आंकी गई है।

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टॉप 25 में इन सितारों को भी मिली जगह

इस लिस्ट में रश्मिका मंदाना, सलमान खान, करीना कपूर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, कृति सेनन, अनन्या पांडे, सामंथा रुथ प्रभु, तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर, श्रद्धा कपूर और अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं।

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कैसे तय होती है ब्रांड वैल्यू?

क्रोल इंडिया के मुताबिक, किसी सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू उसके ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और डिजिटल मौजूदगी के आधार पर तय की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब बड़े सितारों की कमाई में डिजिटल एंडोर्समेंट का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। 2025 में कई सेलिब्रिटीज के कुल ब्रांड एंडोर्समेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी 60 से 75 फीसदी तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के टॉप 25 भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड्स की कुल ब्रांड वैल्यू करीब 2 अरब डॉलर है।