शाहरुख खान के टेड टॉक्स इंडिया नई सोच ने पहले ही एपिसोड में बना दिया यह खास रिकॉर्ड

शाहरुख खान स्टार प्लस पर एक टॉक शो लेकर हर रविवार को दर्शकों के सामने हाजिर होते हैं। इस शो का नाम है टेड टॉक्स इंडिया: नई सोच। काफी लंबे समय से शो लोगों के बीच बातचीत का एक मुद्दा बना हुआ था। यह टॉक शो विदेशों में काफी मशहूर है। शो उन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्ररेकति करता है जो किसी दवाब या कारण की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस शो में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को एक प्रेरणादायी स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। शो को काफी पहले टीवी पर प्रसारित होना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था।

दो हफ्ते पहले टीवी पर शुरू हुए शाहरुख के शो को काफी अच्छी रेटिंग मिली हैं। उनके शो को भारत में 52 मिलियन लोगों ने देखा। जी हां, आपने सही सुना। क्रिस एंडरसन ने ट्विट कर बताया- टेड टॉक्स इंडिया नई सोच के पहले एपिसोड को देखने वालों के आंकड़े सामने आ चुके हैं और यह ग्रीस, बेल्जियम, स्वीडन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या से काफी कम है। इसके बाद जूलिएट ब्लेक ने लिखा- धन्यवाद शाहरुख खान, स्टार प्लस। टेड टॉक्स के पहले एपिसोड को 52 मिलियन लोगों ने देखा।

Viewing figures for episode 1 of #TEDTalksIndiaNayiSoch are in, and they are more than the entire populations of Greece, Belgium, Sweden, Portugal and Switzerland combined! https://t.co/JfMs4WGg0q Bravo, @starplus @iamsrk @julietrblake pic.twitter.com/zwjaGao8Ez

— Chris Anderson (@TEDchris) December 21, 2017