बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर मन्नत के लॉन में सोमवार को नागपंचमी के दिन सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वहां दो सांप देखे गए, जिसके बाद बचाव दल को बुलाया गया और स्थिति को सुरक्षित रूप से संभाला गया।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, रात करीब 8 बजे करीब एक सांप बचावकर्मी को फोन किया गया और उसे मन्नत के अंदर आए दो सांप देखे जाने की सूचना दी गई। इसके बाद परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक सांप को सुरक्षित बचा लिया गया।

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बताया जाता है कि बचाए गए सांप की लंबाई लगभग आठ फीट थी और उसकी पहचान धमन नामक सांप के रूप में हुई, जिसे भारतीय चूहा सांप भी कहा जाता है। विषरहित यह सांप बंगले के परिसर में एक सीढ़ी के नीचे छिपा हुआ मिला।

हालांकि, बचाव अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा। परिसर में लोगों के आने-जाने के दौरान दूसरा सांप भागने में कामयाब हो गया और देर शाम तक लगातार तलाशी अभियान चलाने के बावजूद उसे नहीं पकड़ा जा सका।

‘किंग’ की शूटिंग में व्यस्त शाहरुख खान

शाहरुख खान जल्द फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं। इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, राघव जुयाल और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

सलमान खान के घर में भी मिला था सांप

बता दें कि इसी साल मई में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट से भी एक सांप को रेस्क्यू किया गया था। उसके कई वीडियो भी सामने आए थे। एक वीडियो में स्नेक रेस्क्यूअर सांप को पकड़ते हुए नजर आया था, जिसके बाद उसे अधिकारियों को सौंप दिया गया। अधिकारियों की टीम भी रेस्क्यूअर की मदद के लिए वहां पहुंची थी।

अभिनेता सलमान खान अपने परिवार के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। हालांकि, सांप अपार्टमेंट के नीचे मिला था। जहां एक स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाया गया और उसने सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया था।

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