असम पुलिस ने किया ऐसा काम, शाहरुख खान को भी करनी पड़ी तारीफ

बॉलीवुड फिल्मों के ऐसे कई सारे फैन्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान का पॉपुलर पोज ट्राई किया होगा। वहीं अब शाहरुख खान का ये बाहें फैलाने वाला पोज असम पुलिस के लिए खास काम कर रहा है। जी हां, शाहरुख खान का पॉपुलर पोज लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दरअसल, गुवाहाटी जलुकबरी के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में एक तस्वीर थी जिसमें शाहरुख खान अपने पॉपुलर पोज को बनाए खड़े थे। इस पोज में बैक पोर्शन नजर आ रहा है।

इस आइकॉनिक पोज को आम जनता को ट्रैफिक के रूल को फॉलो करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तस्वीर गुवाहाटी के Assistant Commissioner of Police पॉनजीत दोवाराह ने ट्विटर पर पोस्ट की थी। इस दौरान पोस्ट पर लिखा गया ‘ ट्रैफिक नियम का कृप्या पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से कुछ-कुछ नहीं बहुत कुछ-कुछ हो जाता है।’ ट्विटर पर इस पोस्ट को शाहरुख खान ने भी देखा। पोस्ट को देख कर किंग खान बेहद खुश हुए। शाहरुख ने इस दौरान अपने ट्विटर से इस पर एक पोस्ट भी किया।

The universal pose of @iamsrk has touched all down the ages, but please read the message also #FollowTrafficRules @MorigaonPolice @Darrangpol @cachar_police @KamrupPolice pic.twitter.com/OlOIk93AYq

— Ponjit Dowarah (@ponjitdowarah) July 26, 2018