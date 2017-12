टेड टॉक्स इंडिया: शाहरुख का खुलासा- ‘कुछ कुछ होता है’ के वक्त जावेद अख्तर ने मुंह पर फेंक दिए थे लिरिक्स

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों छोटे पर्दे पर भी धमाल मचा रहे हैं। टेलीविजन शो ‘टेड टॉक्स इंडिया-नई सोच’ की कमान संभाले हुए हैं। शाहरुख बॉलीवुड में अब तक कईं हिट्स दे चुके हैं। वहीं शो पर शाहरुख अपनी सुपरहिट फिल्म ‘कुछ-कुछ होता है’ की ऑफस्क्रीन बातें अपनें फैंस के साथ शेयर करते दिखाई दिए। इस दौरान शो पर स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर भी मौजूद रहे। शाहरुख की इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को जावेद अख्तर ने अपने अल्फाज दिए थे।

जी हां, वहीं शाहरुख इस दौरान एक किस्सा शेयर करते हुए कहते हैं, ‘जावेद साहब को मैं तब से जानता हूं, जब से मैं मुंबई आया हूं। करीब 25 साल हो गए हैं। मैंने जावेद साहब से बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारे खयालात उन्हीं से सीखे हैं।’ शाहरुख आगे कहते हैं, ‘एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा आप लोगों को मैं इनके बारे में, एक बार ये हमसे बहुत नाराज हो गए थे। हम एक फिल्म में इनके साथ काम कर रहे थे – कुछ-कुछ होता है। तो इनको लगा कि ये टाइटल ठीक नहीं है।’

Tonight at 7pm on #TEDTalksIndiaNayiSoch, kuch kuch hota hai with the #PowerOfWords. @StarPlus @TEDTalks pic.twitter.com/5mqW5KdBcg

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2017