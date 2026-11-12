हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान की तरह उनका मुंबई स्थित घर ‘मन्नत’ भी खूब लोकप्रिय है। शाहरुख के साथ-साथ मन्नत की झलक पाने के लिए लोग भारी भीड़ लगाते हैं। हालांकि बाहर से उनके घर को सबने देखा है, लेकिन उनके घर के अंदर की चीजें लोगों को नहीं पता। हाल ही में किंग खान ने अपने घर के अंदर के राज खोले हैं।

दुबई में आयोजित एक इंवेंट के दौरान शाहरुख ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर किया। हाल ही में अभिनेता डेन्यूब के ‘शाहरुख्ज रेजिडेंसेज’ (Shahrukhz Residences) के लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। करण जौहर इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे। करण ने शाहरुख से पूछा कि उन्हें अपने ही घर में कौन-कौन से काम करने की इजाजत नहीं है? इस पर शाहरुख ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया।

मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए शाहरुख ने बताया कि घर में अधिक्तर चीजों को लेकर उनकी नहीं चलती, बल्कि घर के नियम उनकी पत्नी गौरी खान ने बनाए हैं। शाहरुख ने बताया कि मन्नत उनकी पत्नी गौरी खान का है और उस घर में हर चीज गौरी की पसंद के हिसाब से होती है।

शाहरुख खान ने कहा, “मेरे घर में मुझे कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। हमारे घर के अंदर, गौरी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम न वाई-फाई के बारे में बोल सकते हैं, न बिस्तर पर खाना खा सकते हैं। न रंगों के बारे में कुछ कह सकते हैं, न पेंटिंग के बारे में। सीढ़ियों, लिफ्ट, छत, झूमर और लाइट के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते।”

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उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, “हम आराम से बैठते हैं और घर का आनंद लेते हैं। बस यही कहते हैं कि गौरी ने क्या घर बनाया है यार। अब मेरी परेशानी यह है कि पेंटहाउस में जाकर भी मुझे यही कहना पड़ेगा कि क्या पेंटहाउस बनाया है गौरी।”

शाहरुख के लिए क्यों खास है अपना घर?

शाहरुख खान ने इस दौरान यह भी बताया कि उनके लिए अपना घर होना कितना मायने रखता है। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था। गौरी खान से शादी करने से पहले उनके पास अपना कोई घर नहीं था। ऐसे में शादी के बाद अपना घर खरीदना उनके सबसे बड़े सपनों में से एक बन गया।

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शाहरुख ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्मों, परिवार और काम से बहुत प्यार है, लेकिन अपना घर होने की खुशी उनके लिए सबसे अलग है। उनका मानना है कि घर इंसान को खुशी और मुश्किल, दोनों ही परिस्थितियों में सुकून देता है। जब बाहर की दुनिया में परेशानियां मिलती हैं, तो इंसान अपने घर लौटकर आराम कर सकता है और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए दोबारा हिम्मत जुटा सकता है।

अभिनेता ने यह भी बताया कि उन्होंने और गौरी ने जो पहला घर खरीदा था, वह उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा महंगा था। ऐसा ही कुछ ‘मन्नत’ खरीदते समय भी हुआ था। इसके बावजूद अपना घर होने का सपना उनके लिए बेहद खास रहा।

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ सुहाना खान भी नजर आएंगी। यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।