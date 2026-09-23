हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 जारी हो गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी शाहरुख खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता बने हैं। लिस्ट के मुताबिक, शाहरुख खान की मौजूदा नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपये है। इसमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स समेत उनके कारोबार से होने वाली संपत्ति भी शामिल है।

दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन

लिस्ट में अमिताभ बच्चन दूसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं। उनकी नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं सलमान खान और ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सलमान की नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपये, जबकि ऋतिक रोशन की 2,500 करोड़ रुपये है।

शाहरुख खान की नेटवर्थ में आई गिरावट

हालांकि, शाहरुख खान इस साल भी सबसे अमीर भारतीय अभिनेता हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये बताई गई थी, जो अब घटकर 10,000 करोड़ रुपये रह गई है। यानी एक साल में उनकी नेटवर्थ में 2,490 करोड़ रुपये की कमी आई है। वहीं, इस साल की शुरुआत में जारी हुई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में शाहरुख की नेटवर्थ 10,800 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

यह भी पढ़ें: शाहरुख खान का देसी अंदाज: लालबागचा राजा में मैनेजर के दुपट्टे से पोंछा पसीना, वीडियो हुआ वायरल

अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ में बड़ा इजाफा

अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ में इस साल काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल उनकी संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये बताई गई थी, जो अब बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो गई है।

हालांकि अमिताभ बच्चन खुद कोई बड़ा बिजनेस नहीं चला रहे हैं, लेकिन वो अपने फैमिली ऑफिस के जरिए वह कई कंपनियों में बड़े निवेशक हैं। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट में भी काफी निवेश है।

हुरुन इंडिया लिस्ट में पहली बार आया सलमान खान का नाम

सलमान खान इस साल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में नई एंट्री हैं। उनकी नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं, ऋतिक रोशन की नेटवर्थ भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। 2025 की लिस्ट में उनकी संपत्ति 2,160 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये हो गई है। उनकी नेटवर्थ में उनके ब्रांड HRX की अहम भूमिका है।

यह भी पढ़ें: रानी मुखर्जी की मां के अंतिम संस्कार में उमड़ा बॉलीवुड, शाहरुख-आलिया समेत पहुंचे ये सितारे

जूही चावला और करण जौहर हुए लिस्ट से बाहर

पिछले साल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल जूही चावला और करण जौहर इस बार लिस्ट में नहीं हैं। 2025 में जूही चावला की नेटवर्थ 7,790 करोड़ रुपये, जबकि करण जौहर की संपत्ति 1,880 करोड़ रुपये बताई गई थी।

‘रामायण’ के प्रोड्यूसर के पिता भी लिस्ट में शामिल

इन सितारों के अलावा ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के पिता नरेश मल्होत्रा भी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में शामिल हैं। उनकी मौजूदा नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपये बताई गई है।