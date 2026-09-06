बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान उस समय स्टार बने, जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा था। उस दौर में फिल्म स्टार्स को अक्सर धमकियां मिलती थीं और उनसे अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की जाती थी। शाहरुख खान भी इससे बच नहीं पाए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने यह बताते हुए दावा किया है कि किंग खान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था और कहा कि अगर वे चाहें तो गोली मार दें।

‘हुसैन जैदी फाइल्स’ के पॉडकास्ट में बात करते हुए संजय गुप्ता ने बताया, “फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ऐसा आदमी था, शाहरुख खान… जिसे जब धमकी दी गई तो उसने कहा कि मैं कभी फिल्म या शो नहीं करूंगा। मैं पठान हूं, अगर गोली मारनी है तो मार दो। मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे लिए कोई शो करूंगा। उन्होंने वास्तव में उनका सम्मान हासिल कर लिया था। शायद उन्हें भी लगा होगा कि कम से कम एक इंसान ऐसा है।”

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तीन साल तक कड़ी सुरक्षा में रहे शाहरुख खान

हालांकि, इन घटनाओं के बाद शाहरुख खान को तीन साल तक कड़ी सुरक्षा और पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ा था। कॉमेडियन और एक्टर रूबी वैक्स के साथ एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने 1990 के दशक में मिली धमकियों के बारे में भी बात की थी।

उन्होंने कहा था, “वे एक सिस्टम बनाते थे और कहते थे कि तुम्हें यह करना है। हो सकता है कि मैं उनकी बात न मानूं, लेकिन फिर वे आपको गोली मार देते हैं। इसलिए कभी-कभी फिल्म करना अच्छा लगता है।” रूबी वैक्स ने आगे पूछा, “क्या आप सच में कह रहे हैं कि कोई आपको फोन करके कहता है कि मेरी फिल्म में काम करो, वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा?” एक्टर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, “इतने अच्छे तरीके से नहीं, जितना आप कह रही हैं।”

बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के लिए आसान टारगेट

उन्होंने आगे बताया कि बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के लिए आसान टारगेट क्यों था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी जान से मारने की धमकी मिली है, तो एक्टर ने कहा, “हां, कई बार… तीन साल तक मेरे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी।” फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब ‘किंग ऑफ़ बॉलीवुड: शाहरुख खान एंड द सिडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा’ में भी शाहरुख खान और अंडरवर्ल्ड के बीच हुए कई मामलों का जिक्र किया है। उन्होंने शाहरुख की गैंगस्टर्स अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील के साथ हुई मुलाकातों और घटनाओं के बारे में लिखा है।

चोपड़ा के अनुसार, शाहरुख की सुरक्षा को लेकर चिंताएं 1993 के मुंबई धमाकों की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश मारिया द्वारा महेश भट्ट को अभिनेता की जान को संभावित खतरे के बारे में आगाह करने के बाद 1997 में शुरू हुईं। इसके बाद शाहरुख को एक पर्सनल बॉडीगार्ड दिया गया।

अबू सलेम ने किया था शाहरुख खान को फोन

चोपड़ा ने एक घटना का भी जिक्र किया जब शाहरुख को अबू सलेम का सीधा फोन आया था। कहा जाता है कि गैंगस्टर ने एक्टर को इसलिए अपशब्द कहे क्योंकि उन्होंने सलेम के करीबी प्रोड्यूसर की फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि, कहा जाता है कि शाहरुख परेशान और डरे हुए थे, फिर भी बातचीत के दौरान वे शांत रहे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। जब सलेम ने उन्हें एक खास फिल्म करने के लिए दबाव डालना जारी रखा, तो चोपड़ा के अनुसार शाहरुख ने उनसे कहा, “मैं आपको यह नहीं बताता कि किसे गोली मारनी है, इसलिए आप मुझे यह मत बताइए कि कौन सी फिल्म करनी है।”

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘एन अनसूटेबल बॉय’ में भी बताया था कि जब उनकी फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ रिलीज होने से पहले उन्हें अंडरवर्ल्ड से इसी तरह की धमकियां मिली थीं, तब शाहरुख कितने बेफिक्र थे। करण के मुताबिक, शाहरुख ने धमकी की बात सुनकर कहा, “क्या बकवास है।” इसके बाद वह अंदर गए और करण को बाहर खींचकर ले आए। उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे सामने यहां खड़ा हूं। देखते हैं कौन तुम्हें गोली मारता है। मैं यहीं खड़ा हूं।”

करण जौहर ने बताया कि इसके बाद शाहरुख ने उनकी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा, “मैं पठान हूं। मुझे कुछ नहीं हो सकता और आपके बेटे को भी कुछ नहीं होगा। वह मेरे भाई जैसा है। उसे कुछ नहीं होगा।” बॉलीवुड और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बीच संबंध कई दशकों से थे, लेकिन 1980 और 1990 के दशक के आखिर में यह मामला ज्यादा सामने आया।

उस समय फिल्मों में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगाने, फिल्मों में दखल देने और एक्टर्स को धमकाने जैसे आरोप लगते थे। 1997 में म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम गुलशन कुमार की हत्या ने भी इंडस्ट्री के सामने मौजूद खतरों को दिखाया। 2001 में ‘चोरी चोरी छुपके छुपके’ केस के बाद इस पूरे गठजोड़ पर और ज्यादा सवाल उठे। इस मामले में फिल्म फाइनेंसर भरत शाह और प्रोड्यूसर नाजिम रिजवी को गैंगस्टर छोटा शकील से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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