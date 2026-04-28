‘हम तुम्हारे हैं सनम’ में शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित पहली बार एक साथ नजर आए थे। इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि बाद में टीवी पर बार-बार आने की वजह से इसे कुछ लोकप्रियता जरूर मिली, लेकिन रिलीज के समय इसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी।

दरअसल, इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता KC Bokadia ने इन सभी सितारों को राज़ी किया था। यह फिल्म तमिल मूवी Thotta Chinungi का रीमेक थी, जिसे KS Adhiyaman ने ही डायरेक्ट किया था।

शाहरुख खान ने यह फिल्म करने से पहले ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें इस तरह की कहानी ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने निर्माता के साथ रिश्ते की खातिर फिल्म करने के लिए हां कर दी।

निर्माता ने शाहरुख को इस फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी, जो उस समय उनकी फीस से भी ज्यादा थी। शाहरुख को फिल्म के लिए करीब 20 दिनों का काम करना था।

वहीं सलीम खान के कहने पर सलमान खान फिल्म से जुड़े। दिलचस्प बात यह है कि सलमान को फिल्म की पूरी कहानी भी नहीं सुनाई गई थी, बल्कि सिर्फ इतना बताया गया कि यह एक तमिल फिल्म का रीमेक है।

फिल्म जब रिलीज हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। लगभग 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 13.5 करोड़ की कमाई की। इस दौरान निर्माता पर शाहरुख के करीब 95 लाख रुपये बाकी थे।

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लेकिन यहीं पर शाहरुख खान ने अपनी दरियादिली दिखाई। उन्होंने बाकी बचे 95 लाख रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह इतनी रकम तो किसी शादी में परफॉर्म करके भी कमा सकते हैं, लेकिन निर्माता को यह पैसे चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है।

यहां तक कि जब निर्माता ने उन्हें बाद में कुछ रकम देने की कोशिश की, तब भी शाहरुख ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने यहां तक ऑफर दिया कि अगर भविष्य में काम करना हो, तो वह बिना किसी झिझक के अपना समय भी देंगे।

फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें माधुरी और सलमान बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन शादी के बाद शाहरुख का किरदार अपनी पत्नी की दोस्ती को लेकर असहज हो जाता है। फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों को नहीं पसंद आई थी।

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