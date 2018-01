बहन-पत्नी और बेटी को भी कहा शुक्रिया, जयहिंद से खत्म की बात, दावोस में शाहरुख का भाषण वायरल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को दावोस में आयोजित हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 24वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार समारोह में भारत में बाल व महिला अधिकारों की हिमायत करने के लिए दिया गया। इस दौरान शाहरुख खान ने जो स्पीच दी उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, ‘किसी की सेवा करना हमारी पसंद नहीं बल्कि हमारा काम है, जिसे हमें पूरा करना है।’ उन्होंने मंच से ही अपनी बहन, अपनी बेटी सुहाना और पत्नी गौरी खान को हमेशा साथ देने और प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद भी कहा।

शाहरुख ने कहा, ‘मैं अपनी बेटी, बहन और पत्नी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे विनम्रता सिखाई। मुझे यहां सम्मानित करने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हू्ं, दावोस का… नमस्कार और जय हिंद।’ शाहरुख की यह स्पीच उनके सभी फैन्स को बेहद पसंद आई। क्रिस्टल पुरस्कार दुनिया की हालत को सुधारने के लिए काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। इसी अवार्ड के साथ ही दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई।

शाहरुख खान ने हॉलीवुड अभिनेत्री केट ब्लैंचेट से इस समारोह में खुले आम एक सेल्फी खिंचवाने का आग्रह किया और इसके फौरन बाद ही उन्होंने चतुराई से जवाब दिया कि इससे उनके बच्चों को शर्म महसूस हो सकती है। शाहरुख की इस हाजिर जवाबी पर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में वह ब्लैंचेट और दिग्गज संगीतकार एल्टन जॉन के साथ क्रिस्टल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मौजूद थे। पुरस्कार लेते हुए शाहरुख ने उनके साथ-साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज करने को लेकर ब्लैंचेट की तारीफ की। उन्हें यह पुरस्कार भारत में बाल व महिला अधिकारों की हिमायत करने के लिए दिया गया।

इसके अलावा शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी डाली जिसमें वह सफेद बर्फ के बीच अपने सिग्नेचर स्टाइल में हाथ फैलाए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने इसे बेहद ही अच्छा कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा, ‘स्विट्जरलैंड में आकर ये ना किया तो क्या किया?… दावोस में आकर बहुत अच्छा लग रहा है।’

Switzerland main aake yeh na kiya toh kya kiya…?! Loving being at the Davos, now to get ready for the Crystal Award Ceremony. #DavosDiaries pic.twitter.com/c95SwSR0v2

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 22, 2018