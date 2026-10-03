आम जनता से लेकर बॉलीवुड तक, हर कोई इस समय स्मित मच्छार के जज्बे की तारीफ कर रहा है। फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की खूब तारीफ हो रही है। उनकी तारीफ करने वालों की गिनती में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी शामिल हो गए हैं।

उन्होंने स्मित की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 सितंबर को फ्लाइट FZ1073 में को-पायलट ने उन पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद विमान अचानक नीचे जाने लगा।

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शाहरुख खान ने किया स्मित मच्छार के लिए पोस्ट

शाहरुख खान ने स्मित मच्छार की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और लिखा- “कैप्टन स्मिथ मच्छर, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से डटे रहे, मुश्किल हालात का सामना करना और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना आसान नहीं होता, लेकिन आपने प्लेन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ठीक यही किया और हमें दिखाया कि एक कैप्टन होने का क्या मतलब होता है। यह हिम्मत और कर्तव्यनिष्ठा का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, देश को आप पर गर्व है।”

दुनियाभर में हो रही तारीफ

शाहरुख खान बहुत कम मौकों पर ही इस तरह के रिएक्शन देते हैं। इस समय स्मित मच्छार को लेकर पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। अबू धाबी में इलाज करा रहे स्मित मच्छार ने पीएम नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉल पर घटना का एक्सपीरियंस साझा किया था।

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पीएम के साथ बातचीत में बताया था पूरा अनुभव

उन्होंने बताया था कि घायल हालत में भी उन्हें समझ आ गया था कि विमान नीचे जा रहा है और मदद के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलना जरूरी है। उन्होंने उस समय यही किया जिसके बाद उन्होंने अपने साथ-साथ विमान में मौजूद लोगों की भी जान बचाई। इस समय उनके इसी साहस और सूझबूझ की देशभर में सराहना हो रही है।

सलमान समेत इन सितारों ने भी की तारीफ

उनकी हिम्मत के लिए बॉलीवुड सितारों सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना और अनन्या पांडे समेत कई हस्तियों ने भी सराहना की है। सलमान खान ने उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ फ्लाई करने की इच्छा भी जाहिर की।