PHOTOS: आनंद एल राय के साथ शाहरुख खान ने खेला लूडो गेम, रिजल्ट जानकर रह जाएंगे हैरान

आनंद एल राय के साथ शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक्टर शूट के बीच में मस्ती कर रहे हैं। हाल ही में अपने निर्देशक और बाकी टीम मेंबर्स के साथ किंग खान ने लूडो खेला और यहां भी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। एक्टर की मैनेजर पूजा ददलानी द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर तो यही बयां करती है।पूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं।

पहली तस्वीर में एक्टर अपने डायरेक्टर के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की यह सेल्फी काफी प्यारी लग रही है। वहीं दूसरी तस्वीर स्कोरकार्ड की है। जिसमें शाहरुख टॉप पर हैं तो राय चौथे नंबर पर यानी हार गए हैं। इसे शेयर करते हुए ददलानी ने लिखा- सोचिए दोबारा कौन हार गया? क्या यह आनंद एल राय हैं? सच में। इससे पहले शाहरुख ने शूटिंग से बिहाइंड द सेट्स की एक तस्वीर शेयर की थी। जिसे उन्होंने कैप्शन दिया था- आनंद एल राय की फिल्म के सेट से। टेक्नो डॉली, क्रोमा स्क्रिन और गिजमोस गैलोर।

Awww 🙂 guess whose the loser again?? Is it @aanandlrai ???? Really!!! pic.twitter.com/e8z60N7iNc

— Pooja Dadlani (@pooja_dadlani) December 2, 2017