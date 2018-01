शाहरुख खान की फिल्म ‘ZERO’ का सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक, जानिए क्या है मामला

शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ का हाल ही में फर्स्ट लुक जारी किया गया है। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी होंगी। वहीं फिल्म में शाहरुख एक अलग भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के नाम के सामने आने के बाद से ही ट्विटर पर शहरुख और उनकी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। जहां ‘जीरो’ के टीजर को देख कर शाहरुख के फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं ट्विटर पर फिल्म को लेकर कुछ लोगों के रिएक्शन बड़े फनी देखने को मिले। हम आप को ऐसे ही कुछ रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो शाहरुख के टीजर को ट्विटर पर मिले हैं।

एक यूजर शाहरुख की फिल्म के टीजर पर रिएक्शन देते हुए लिखता है, ‘कैसे बुरे दिन आ गए शाहरुख सर के, राजपाल यादव की मूवी छीन नी पड़ रही है।’#Zero। एक यूजर लिखता है, ‘शाहरुख की नेक्स्ट मूवी का टाइटल है zero। आशा है, फिल्म बनाने से पहले राहुल गांधी से बायोपिक बनाने का कॉपीराइट ले लिया होगा।’ वहीं एक यूजर लिखता है, ‘पदमावत पर फैसला आने के बाद, शाहरुख ने अपनी फिल्म का नाम ZERO रख दिया। ताकि सेंसरबोर्ड टाइटल में कुछ घटा या बढ़ा न सके।’

बता दें, आनंद एल. राय निर्देशित फिल्म ZERO का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म में एक्टर शाहरुख खान खास तरह के अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी हैं। फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी और बाकी चीजों को लेकर अब तक कोई खुलासा हालांकि नहीं किया गया है। पिछले तकरीबन 1 साल से फिल्म के नाम पर पर्दा रखा गया था और अब फिल्म के नाम की घोषणा कर दी गई है।

Hope they have bought the copyrights from Rahul Gandhi before making his biopic.

After the #Padmavat verdict, SRK named his movie #ZERO so that the censor board cannot add, subtract, multiply, divide. Anything

