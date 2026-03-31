शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ इसी साल के अंत में रिलीज होने वाली है। फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है मगर कुछ महीनों पहले ही शाहरुख खान की एक इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग रुकने की खबर आ रही है।

ईरान में चल रही जंग की वजह से जो हिस्सा दुबई में शूट होना था उसे कैंसिल करना पड़ गया। युद्ध की वजह से शूटिंग वाले हिस्से के हालात भी अनिश्चित हैं, इसलिए मेकर्स ने शूट की लोकेशन चेंज करने का फैसला किया है।

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक किंग का एक शूट रेगिस्तान बेस्ड था, ये एक एक्शन सीक्वेंस था। 9 अप्रैल से दुबई में एक हफ्ते की शूटिंग का शेड्यूल था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं मगर खराब माहौल की वजह से अब ये शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है।

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अब मुंबई में रेगिस्तान का एक सेट रीक्रिएट किया जाएगा जिससे बिना किसी रुकावट के फिल्म की शूटिंग पूरी हो सके। मुंबई के विले पार्ले में सेट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही शाहरुख खान शूटिंग शुरू करेंगे।

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है।

फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी अहम भूमिका में होंगी। दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, अनिल कपूर और जयदीप अहलावत जैसे सितारे भी फिल्म में नजर आने वाले हैं।

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