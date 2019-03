Shah rukh Khan: बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर को शाहरुख खान के फैन्स का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल, करण ने एक ऐसा ट्वीट लाइक कर दिया था जिसमें शाहरुख खान को भला बुरा कह दिया गया था। करण द्वारा प्रोड्यूस की गई अक्षय स्टार फिल्म केसरी हाल ही में रिलीज हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धूम भी मचा रही है। ऐसे में एक यूजर ने तुलना करते हुए अक्षय की फिल्म के बारे में लिखा वहीं शाहरुख की फिल्म के लिए भला बुरा कहा। यह ट्वीट करण जौहर ने गलती से लाइक कर दिया। इस ट्वीट में शाहरुख और अक्षय की तुलना की गई थी। मन्नु यादव नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया था, ‘होली पर आधे दिन का कलेक्शन केसरी ने कमाल किया। वहीं दिवाली पर शाहरुख की फिल्म जीरो ने पूरे दिन जीरो कमाया।’

इसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि करण के अकाउंट से इस पोस्ट को लाइक किया गया है, जिसके बाद करण को #ShameOnKaranJohar ट्रोल किया जाने लगा। शाहरुख खान के फैन्स करण जौहर से बुरी तरह से नाराज हो गए। करण का ये लाइक किया ट्वीट और उसका शॉट 5वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा।

बता दें, करण जौहर और शाहरुख खान बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे में करण द्वारा शाहरुख विरोधी पोस्ट को लाइक करना उनके फैन्स को जरा भी नहीं भाया।

Guys having a technical problem with my twitter account! Strange things are going on!from uploading shoe picture and gibberish to liking tweets I haven’t even read and would NEVER even acknowledge! Please bear with me and I apologise for any inconvenience! Sorting it out asap!

— Karan Johar (@karanjohar) March 22, 2019